Luka Dončić se je predstavil ligi NBA, izjemen večer Gorana Dragića #video

Statistika Luke Dončića: 10 točk, met za tri 0/5, met za dve 5/11, prosta meta 0/2, 8 skokov, 4 asistence, 4 izgubljene žoge v 31 minutah in 47 sekundah.

Dvorana Talking Stick Resort Arena v Phoenixu je bila v noči na četrtek prizorišče zgodovinskega dejanja za slovenski šport. Luka Dončić je prebil led v ligi NBA in se prvič predstavil v najmočnejšem klubskem košarkarskem tekmovanju. Usoda je hotela, da se je z Dallas Mavericks v uvodnem nastopu v ligi NBA mudil na gostovanju pri Phoenix Suns, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov. Srbski strateg je lani s pomočjo Dončića popeljal Slovenijo na evropski košarkarski vrh, 19-letni Ljubljančan pa se je po izvrstni sezoni 2017/18, v kateri mu je z madridskim Realom uspevalo skoraj vse, ob velikem medijskem zanimanju preselil v ZDA.

Prvi koš Luke Dončića v ligi NBA in njegove prve asistence:

Na prvem gostovanju v ligi NBA je z Dallasom doživel visok poraz proti Phoenixu (100:121), ki si je odločilno prednost zagotovil v zadnji četrtini. Dvoboj je pričakovano začel v začetni postavi in dosegel deset točk. Le dva skoka sta mu zmanjkala do dvojnega dvojčka, v statistiko pa se je vpisal še s štirimi asistencami.

Obračun v Arizoni je bil v znamenju dveh novincev, ki ju strokovnjaki uvrščajo v najožji krog kandidatov za naziv MVP sezone med novinci. Dončićev konkurent Deandre Ayton, prvi izbor na letošnjem naboru lige NBA, je zablestel v uvodni četrtini, ki jo je Phoenix dobil s 37:24, na koncu pa je bil z 18 točkami (met iz igre 8/11) tretji strelec svoje ekipe. Prispeval je tudi deset skokov in šest asistenc.

Phoenix s trojkami zasenčil Dallas

Luka Dončić je na prvi tekmi v ligi NBA na parketu prebil slabih 32 minut. Foto: Guliver/Getty Images Pri gostiteljih, ki so blesteli v metih izza velike črte, je največ preglavic Dallasu povzročal Devin Booker. Prispeval je kar 35 točk (kar 19 jih je dosegel v zadnjih sedmih minutah srečanja), zadel šest trojk (met iz igre 12/19) in sedem asistenc. Toliko jih je soigralcem razdelil tudi drugi najboljši strelec Trevor Ariza (21 točk). Strelsko sta bila navdihnjena tudi Josh Jackson (18) in T.J. Warren (17). Sonca iz Phoenixa so dosegla 19 trojk, uspešnost meta za tri točke pa je bila kar 56-odstotna.

Povsem drugače je bilo pri teličkih, ki so imeli le 30-odstoten met za tri točke. Najbolj nenatančen je bil Dončić. Novincu se je zatresla roka. Zgrešil je vseh pet trojk, njegova ekipa pa je pogrešala razigranega strelca. Še največ točk je dosegel "rezervist" Dwight Powell (16), Dončić pa je bil z desetimi točkami šesti strelec Dallasa in zadnji, ki je dosegel dvomestno število točk.

Gostje zaradi zdravstvenih razlogov niso mogli računati na izkušenega zvezdnika lige NBA Dirka Nowitzkega in Harrisona Barnesa, po odločitvi trenerja za dvoboj nista konkurirala še Kostas Antetokounmpo in Daryl Macon, za dodatne težave pa je poskrbela poškodba stegenske mišice Devina Harrisa v prvi četrtini.

Dragić najboljši strelec dvoboja

Statistika Gorana Dragića: 26 točk, met za tri 3/4, met za dve 6/7, prosti meti 5/7, 4 skoki, 4 asistence, 3 izgubljene žoge, 1 blokada v 32 minutah in 54 sekundah

Večer v ligi NBA je zelo pester, saj je bilo na sporedu kar enajst tekem. Slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić je v uvodnem nastopu v ligi NBA blestel v dresu Miamija. Dosegel je 26 točk, se izkazal z natančnim metom iz igre in bil najboljši strelec tekme, vseeno pa po gostovanju Heat pri sosedih na Floridi ni mogel biti najbolj zadovoljen, saj so košarkarji Orlando Magic zmagali s 104:101.

Gostje so imeli pri zaostanku s 101:102 na voljo napad za zmago, a je Josh Richardson (21 točk) zapravil priložnost. Miami, ki je dobil prvo četrtino kar z 28:14, je tako kljub dopadljivi predstavi izkušenega Ljubljančana ostal brez uvodne zmage.

Vrhunci Gorana Dragića na gostovanju pri Orlandu:

Eden izmed domačih junakov srečanja je postal novinec Mohamed Bamba (13 točk, 7 skokov in dve blokadi), ki je prispeval pomemben delež pri preobratu v zadnji četrtini, s katerim si je Orlando zagotovil odločilno prednost v sosedskem spopadu. V vrstah gostiteljev je bil najbolj razigran Aaron Gordon (26 točk in 16 skokov), ki si je z Dragićem delil naziv najboljšega strelca dvoboja.

Goran Dragić je na uvodnem srečanju lige NBA na parketu prebil skoraj 33 minut in navdušil s 26 točkami. Foto: Guliver/Getty Images

Naslednji slovenski nastop v ligi NBA bo v noči na petek, ko bo Dragićev Miami gostoval pri Washingtonu. Dončićev Dallas bo imel na voljo še nekaj dni počitka, saj bo v noči na nedeljo na domačem parketu pričakal Minnesoto. Takrat se bo slovenski najstnik prvič v tej sezoni predstavil občinstvu v Dallasu.

Liga NBA, 17. oktober

Lestvica

