Dončić konkurentu dolžan tisočaka, vse pa zanima, kako bosta govorila na parketu

Uvodna tekma lige NBA med Phoenix Suns in Dallas Mavericks ne bo zanimiva le zaradi Luke Dončića, temveč tudi zaradi "dvoboja" dveh novincev, ki ju strokovnjaki uvrščajo v najožji krog kandidatov za naziv MVP sezone med novinci. Njegov konkurent je Deandre Ayton. Oba bosta v središču pozornosti, kot so bili nekoč Michael Jordan, LeBron James …, ki so nato v krstni sezoni blesteli.

Prvi izbor letošnjega nabora je bil Deandre Ayton, ki so ga izbrali Phoenix Suns. Ni bilo malo tistih, ki so mislili, da bo selektor zlate slovenske košarkarske reprezentance Igor Kokoškov v svojih vrstah pozdravil našega košarkarskega čarodeja Luko Dončića, a so imeli v klubu drugačne načrte in so kot prvega vzeli Aytona, ki prihaja prav iz Arizone.

Dončić izgubil v namiznem tenisu in Aytonu ostal dolžan

Deandre Ayton in Luka Dončić sta spletla prijateljsko vez, čeprav sta neposredna konkurenta. Foto: Getty Images Oba novinca, ki imata visoko veljavo med strokovnjaki, si bosta iz oči v oči zrla že danes ponoči, ko bodo Dallas Mavericks gostovali v Phoenixu. Mnogi prav v njiju iščejo najboljšega novinca (MVP) te sezone. Že pred njunim prvim dvobojem pa je Ayton poskrbel za malce zbadanja. "Dolžan mi je tisoč dolarjev," je dejal Ayton in dodal: "Zaradi namiznega tenisa."

"Morda ga bom pred tekmo poklical in mu rekel: 'Hej, potrebujem ta denar'," se je zasmejal Ayton.

V Billu Duffyju imata skupnega agenta, svoj vez pa sta okrepila letos pred naborom, ko sta med drugim igrala prav namizni tenis, videoigre ...

Dončić razpoložen pred krstno tekmo v ligi NBA

"Tako kot jaz je tudi on še otrok. Tako kot jaz igra Fortnite. Druživa se. Oba sva tekmovalca po duši in oba se zavedava, da bo na parketu le posel. Oba poskušava pomagati najinima ekipama na poti do zmage."

Ayton se uči tudi od Dončića, s katerim sta ustvarila trdno vez

Dirk Nowitzki v krstni sezoni še ni blestel kot v nadaljevanju kariere. Foto: Getty Images Če Aytona primerjajo z nekdanjima zvezdnikoma Davidom Robinsonom in Shaquilleom O'Nealom, pri Luki iščejo vzporednice z Larryjem Birdom, ki je bil pri svoji višini zelo dober podajalec.

"Luka je zelo ponižen. Poglejte, vladal je v evropski košarki. Tam je ikona. Da si pri teh letih tako ponižen in profesionalen, je neverjetno. Dobro je biti ob takšnih ljudeh in se od njih učiti," je Ayton popihal Dončiću na dušo.

Zelo dobro ga pozna trener Phoenixa Kokoškov. Prav srbski strokovnjak mu je kot prvi namenil občutno priložnost v članski konkurenci, Luka pa mu ni ostal dolžan in je Goranu Dragiću pomagal voditi Slovenijo na vrh Evrope na lanskem EuroBasketu.

Kokoškov želi Dončiću le najboljše. Da bi zaradi njega pred tekmo manj spal, pa ne.

Igor Kokoškov ima o Luki le najboljše mnenje. Foto: Vid Ponikvar In kaj pred tekmo o slovenskem košarkarskem dragulju pravi Kokoškov? "O Luki razmišljam le v obrambnih nalogah. Zelo je nadarjen. Prav tako je novinec. Zanj bo to prva tekma v ligi NBA. Osredotočamo se le nase. Imamo načrt za tekmo. Pomočniki so naredili analizo. Luka bo razumljivo del analize. Ne izgubljam veliko spanca zaradi njega. On je odličen košarkar, dober fant, velik del mojega razvoja kot trenerja in želim mu le najboljše."

Oba novinca bosta v prvi vrsti poskušala pomagati svoji ekipi, da se uvrsti v končnico. Phoenix je imel v pretekli sezoni 21 zmag in 61 porazov, Dallas pa vsega tri zmage več.

Jordan v novodobni košarki nedosegljiv, sicer pa je vladar Chamberlain

Michael Jordan je v novodobni košarki najbolj blestel v krstni sezoni. Tako kot Luka Dončić pa je bil izbran kot tretji na naboru. Foto: Getty Images Ljubitelje košarke prav tako zanima, ali se lahko približata številkam, ki so jih v krstnih sezonah imeli nekateri zvezdniki tega športa. Da bi kdo presegel legendarnega Michaela Jordana, če gledamo novodobno košarko, je verjetno utopično pričakovati. Junak Chicago Bulls je v krstni sezoni kot tretji na naboru - tako kot Luka - dosegal po 28,2 točke na tekmo, igral pa 38,3 minute. Le LeBron James je igral 39,5 minute, a imel slabšo statistiko od njegovega veličanstva.

Takšne bere na parketu verjetno Ayton in Dončiću ne moreta pričakovati. Nepisano pravilo sicer je, da tisti, ki so višje rangirani na naboru, preživijo tudi več časa na parketu.

Zanimivo je bilo, da je veliki Kobe Bryant v krstni sezoni pri Los Angeles Lakers večinoma prihajal s klopi. Na naboru so ga Charlotte Hornets izbrali šele kot 13., vsi pa vemo, v kakšne višave je šla nato njegova kariera. Kobe je v 15,5 minute dosegal 7,6 točke.

Zadnjih pet MVP novincev in nekatere legende v krstni sezoni lige NBA

Foto: Infografika: Marjan Žlogar

Od evropskih košarkarjev je v ligi NBA največji vtis pustil Dirk Nowitzki. Mentor Luke Dončića pri Dallasu vstopa že v 21. sezono lige NBA. Na naboru so ga izbrali kot devetega, njegove minute pa tako kot pri Bryantu sprva niso bile v izobilju kot v nadaljevanju športne poti - na razpolago je imel 20,4 minute, v katerih je dosegal 8,2 točke na tekmo.

Sicer pa je nesporni vladar krstne sezone Wilt Chamberlain, ki se je v sezoni 1959/60 v dresu Philadelphie zaustavil pri številki 37,6 točke na tekmo.