Dončić se je ob porazu Dallasa ponovno izkazal #video

Slovenski košarkar Luka Dončić je danes v Dallasu odigral še zadnjo pripravljalno srečanje pred prvim uradnim nastopom v ligi NBA. Dončić je z Dallasom gostil Charlotte in po zmagi nad Beijing Ducks ter polovičnem izkupičku proti Philadelphii 76ers tokrat izgubil na domačem parketu. Gostje so bili boljši s 123:118, Dončić je bil z 18 točkami ob DeAndreju Jordanu prvi strelec srečanja. Zadnjo pripravljalno tekmo je odigral tudi Goran Dragić, ki je ob zmagi nad Atlanto prispeval sedem točk.

Dallas Mavericks : Charlotte Hornets 118:124 (35:29, 18:29, 33:24, 32:41)



Dončić 18 točk, 4 skoki, 4 podaje, 3 ukradene žoge, 1 izgubljena žoga v 31 minutah, Jordan 18, Smith Jr 16; Graham 15, Walker in Macura po 13.

Dallas je danes v domači areni odigral zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom nove sezone lige NBA. Dončić in druščina sta se pomerila s Charlotte Hornets in izgubila s 118:124. Odločila je zadnja četrtina, ki so jo gostje dobili z 41:32. Luka Dončić je bil z 18 točkami ob DeAndreju Jordanu, ki na tekmah proti Philadelphii ni nastopil, prvi strelec srečanja. Pri gostih je bil s 15 točkami najučinkovitejši Devonte' Graham.

V dresu Dallasa tako kot na Kitajskem nista nastopila Harrison Barnes in veteran Dirk Nowitzki, ki ima še vedno poškodovan gleženj.



Predstava Luke Dončića proti Charlottu:

Slovenski košarkar Dončić je v 31 minutah dosegel štiri skoke in štiri podaje, ukradel je tri žoge. Na tekmi proti Charlotte Hornets je občutno zmanjšal število izgubljenih žog, saj je tokrat gostom podaril le eno, je pa nekdanji član Real Madrida veliko poskušal za tri točke (4/10), za dve točki je bil polovično uspešen, zadel je dvakrat iz štirih poskusov.

Protinapad Dončića:

Dvojni dvojček Jordana

Za Dallas je proti Charlottu prvič proti NBA-ekipi nastopil tudi center DeAndre Jordan in že na prvem pravem nastopu dosegel dvojni dvojček (18 točk, 12 skokov). Američan je navduševal z zabijanji, nekajkrat je odlično delovala tudi naveza s slovenskim košarkarjem. Oba sta na parketu preživela 31 minut.

Podaji Dončića:

Luka Doncic y Dennis Smith Jr 😍🔝💪🔥 pic.twitter.com/Yj5mqp0DyW — BETJORDAN #NBA 🏀 (@BETJORDAN_) October 13, 2018

Dallas bo prvo tekmo v novi sezoni lige NBA odigral v četrtek, ko bo gostoval v Phoenixu, ki ga bo v tej sezoni vodil Igor Kokoškov. Dallas je prejšnjo sezono končal z razmerjem 24 zmag in 58 porazov, kar je bil najslabši dosežek Mavsov po letu 1998. Po koncu katastrofalne sezone 1997/1998 je Dallas na naboru lige NBA izbral Nowitzkega in krivulja rezultatov se je obrnila navzgor. Letos so Mavericks na naboru po menjavi z Atlanto dobili Dončića, ali bo mladi Slovenec odšel po stopinjah Nowitzkega, pa bo jasno kaj kmalu.

Sedem točk Dragića in zmaga Miamija

Miami Heat : Atlanta Hawks 119:113 (26:27, 27:39, 34:23, 32:24)



Richardson 24, Whiteside 15, McGruder 12, Olyniyk in Wade po 11, Dragić 7 točk (2/3 za dve točki, 1/6 za tri, 0/2 prosti meti), 5 podaj, 2 skoka, 1 blokada in 4 izgubljene žoge v 25 minutah; Lin 20, Len 14, Bazemore 13.

Košarkarji Miami Heat so doma s 119:113 ugnali Atlanto Hawks. Goran Dragić, ki proti New Orleansu ni igral in ga je trener Vročice pustil na klopi, tudi zaradi bolečin v kolenu, je tokrat začel v prvi postavi in igral 25 minut.

Goran Dragić je tokrat prispeval sedem točk. Foto: Getty Images

Slovenski košarkar je prispeval sedem točk, pet podaj in dva skoka, met iz igre je imel 3/9 in met za tri 1/6. Prvi strelec Miamija je bil Josh Richardson s 24 točkami. Za Atlanto je Jeremy Lin prispeval 20 točk.

Miami bo novo sezono v NBA odprl 17. novembra v gosteh pri floridskem tekmecu Orlandu. Za Dragića bo to že 11. sezona, ki jo bo preživel čez lužo.