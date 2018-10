Dončić prvi mož Dallasa ob zmagi nad Philadelphio #video

Luka Dončić je z Dallasom na Kitajskem, natančneje v Šendzenu, odigral še drugo pripravljalno tekmo za novo sezono lige NBA. Ekipa iz Teksasa je tokrat v izenačenem obračunu slavila s 115:112, levji delež k zmagi pa je prispeval slovenski košarkar. Tako kot v petek v Dallasu tudi na drugi tekmi niso mogli pomagati DeAndre Jordan, ki zaradi smrti v družini sploh ni odpotoval na Kitajsko, manjkala sta tudi Harrison Barnes in Dirk Nowitzki, ki ima še vedno poškodovan gleženj.

Predstava Luke Dončića proti Philadelphii:

15 PTS. 4 REBS. 5 ASTS. Luka Doncic led the @dallasmavs to the #NBAChinaGames victory in Shenzhen! pic.twitter.com/7riYdK4d0Q

Dončić je drugo tekmo proti Philadelphii pred približno 17 tisoč gledalci začel v prvi postavi. Dosegel je prvih šest točk za Dallas in v prvih petih minutah nasul tri trojke iz treh poskusov. Slovenski košarkar je na parketu preživel 26 minut, dosegel je 15 točk (met 3/5 za 3 točke, 4/4 prosti meti). V statistiko je vpisal še štiri skoke, odličen je bil tudi pri razigravanju soigralcev, zbral je pet podaj. Črn madež na njegovi statistiki so pustile štiri izgubljene žoge.

Trojke Dončića v prvi četrtini:

Luka Doncic goes 3/3 from behind the arc in the first 5 minutes of #NBAChinaGames action!



📺: @NBATV pic.twitter.com/kD0SEHhO5a