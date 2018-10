Dončić drugi najmlajši v zgodovini NBA, prehitel celo velikega Jordana

O predstavi slovenskega košarkarja Luke Dončića v ligi NBA ob zmagi njegovega kluba Dallas Mavericks nad Minnesoto so se razgovorili po vsem svetu. In Luka je tako kot v Evropi tudi v ZDA začel postavljati mejnike.

Po LeBronu Jamesu, ki je njegov velik vzornik, je postal drugi najmlajši košarkar, ki je na prvih dveh tekmah kariere presegel mejo 25 točk, petih skokov in treh asistenc.

Jamesu je to uspelo, ko je bil star 18 let in 303 dni. Že na prvi tekmi v dresu Cleveland Cavaliers je zbral 25 točk, devet asistenc in šest skokov.

V noči na soboto boljši od idola, tako James kot Jordan izgubljala žoge

Zdaj je Luka drugi najmlajši, ki je prečkal to mejo. Na drugi tekmi v karieri je pred domačimi navijači spravljal v obup košarkarje Minnesote, ki so morali na koncu priznati poraz (136:140).

Slovenski košarkarski čudež je v 36 minutah igre prispeval 26 točk, šest skokov in tri asistence. Lahko se pohvali s tem, da je bil v noči na nedeljo celo boljši od svojega idola. James je namreč ob porazu LA Lakers dosegel 24 točk.

S takšnimi številkami na prvih dveh tekmah, kot jih ima Luka, se ni mogla pohvaliti niti njegova zračna visokost Michael Jordan. Legendarni košarkar je na drugi tekmi kariere dosegel 21 točk ter v statistiko vpisal pet skokov in asistenc. Je pa zato že na tretji tekmi eksplodiral ter se pohvalil s kar 37 točkami, šestimi asistencami in petimi skoki. Njegovo povprečje v krstni sezoni je bilo nato 28,2, LeBronovo pa 20,2 točke na tekmo.

Luka v Dallasu postavil mejnik

Postavil je nov mejnik. Zdaj je on najmlajši košarkar Dallasa, ki je presegel mejo 20 točk. Foto: Getty Images Čeprav mnoge skrbijo Lukove izgubljene žoge, je treba dodati, da niti Jordan niti James nista bila varčna kot novinca. Oba sta jih v krstni sezoni v povprečju izgubljala po 3,5 na tekmo. Za primerjavo: Jordan jih je na prvih dveh tekmah izgubil osem, James devet, Luka pa ima še eno več na računu.

Mladi slovenski košarkar pa se lahko pohvali z novim mejnikom, ki jih je v Evropi postavljal kot po tekočem traku. Postal je namreč najmlajši košarkar Dallas Mavericks, ki je presegel mejo 20 točk na eni tekmi. Pred njim je to lani uspelo Dennisu Smithu Jr.

Luka je bil ob svojem dosežku od zdajšnjega soigralca mlajši 113 dni.