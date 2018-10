Dončić se je z razlogom razjezil #video

"Mislim, da je Luka prava oseba," je lastnik Dallas Mavericks Mark Cuban dejal dve uri pred tekmo z Minnesoto, ki jo je njegov klub dobil s 140:136. Slovenski košarkarski dragulj ga je nato navduševal na tekmi, na kateri je dosegel 26 točk. "Pred njim je še dolga pot," je po tekmi umirjal evforijo in dodal: "Ampak začetek je izvrsten."

Predstava Luke Dončića proti Minnesoti

V prvi četrtini se ni izšlo tako, kot si je Luka zamislil. Prisotna je bila nervoza. Grešil je pri metih in izgubljal žoge.

Navijači so ga ponesli

Foto: Getty Images A je prišla na vrsto druga četrtina, v kateri je s 15 točkami eksplodiral. V tretji je dodal šest točk, v zadnji pa pet. Navijači so bili ob njegovih potezah navdušeni, z njimi je večkrat osmešil obrambo Minnesote.

"Navdušen sem bil nad navijači v areni. Izjemni so bili," je dejal Dončić in se nato navezal na prvo četrtino, v kateri mu ni steklo: "Morda sem bil malce nervozen. Pa ne nervozen, drugačen … Navdušen sem bil nad navijači, resnično. Toliko truda so vložili v tekmo, kar me je navdušilo." Morda ga je to uvodoma preveč poneslo, saj so mu navijači ob predstavitvi ekip namenili neverjeten sprejem, ki vsakemu seže do srca. Po 18 sekundah je tako naredil korake, zgrešil met po minuti igre, približno minuto pozneje zgrešil tudi obroč pri metu za tri točke. Ko je na semaforju pisalo 2:28 je skušal žogo spraviti za hrbet, a se mu je odbila od pete, izgubljeno žogo pa je Jeff Teague na drugi strani spremenil v trojko.

Ko je Minnesota vodila že s 24:9, je trener Rick Carlisle poslal večino članov prve peterke na klop, v igri pa pustil Dončića. Edini razlog, kot je navedel, je bil, da je imel Wesley Matthews že dve osebni napaki.

"Nisem igral, kot bi lahko, zato sem se razjezil"

Od druge četrtine je kazal povsem drugačen obraz. Foto: Getty Images In kaj se je spremenilo v drugi četrtini? "Jezen sem bil na svojo igro. Nisem igral, kot bi lahko, zato sem se razjezil," je recept za uspešno nadaljevanje tekme povedal košarkar s številko 77.

"Ne govorimo le o Luki. Tu gre za ekipo in Luka vam bo to prvi povedal. Želimo, da bi vsi igrali dobro. Nočemo v ospredje potiskati posameznikov, ampak ekipo," je bil jasen Carlisle.

Vzdušje je nato poneslo slovenskega igralca, da je letel po igrišču. Navijači Dallasa imajo zdaj spet razlog za optimizem, tako kot so ga imeli v zlatih časih Dirka Nowitzkega, ki je leta 2011 Konjenike popeljal do laskavega naslova lige NBA.

"Energija navijačev je bila ves večer izjemna. Počutil sem se kot v starih časih," je bil vesel Cuban.

Na koncu se je debi Dončića pred domačimi navijači razpletel po njegovih željah. Na trenutke je bil nekoliko raztresen, na trenutke spektakularen, vse pa se je končalo odlično.