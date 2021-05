Ljubljanska jeza in napoved dopusta že v tem tednu

Košarkarji Cedevite Olimpije so s prepričljivo zmago v prvi tekmi finalne serije proti Krki (97:45) poslali jasno sporočilo o streznitvi po pokalnem porazi. Ob podobnem pristopu tudi na petkovi tekmi v Novem mestu in nedeljski vrnitvi v Stožice si lahko tako že ta teden obetajo dopust, čeprav je jasno, da se Novomeščani ne bodo tako zlahka predali.

Gledalcev je bilo ob vnovičnem odprtju Stožic res le za vzorec. Še manj pa je bilo realnih možnosti za vnovično novomeško presenečenje. Gostitelji so se v pravi igri mačke z miško tokrat poigrali z novopečenimi pokalnimi prvaki. Dovolj zgovoren je končni rezultat – 97:45. Malo pred tem je Cedevita Olimpija vodila s kar 52 točkami naskoka.

Trener Jurica Golemac po tekmi ni znal postreči s podatkom, ali je to njegova najvišja trenerska zmaga. "Ni pomembno. 50 ali ena točka. Vodimo z rezultatom 1:0. Bili smo jezni. Zdaj bo jezna Krka. Me pa veseli, da igralcev ni bilo treba prepričevati, kako se lotiti tekme. Sami so prišli do tega zaključka," je dejal Zagrebčan na ljubljanski klopi.

Foto: Vid Ponikvar

Le v nekaj uvodnih minutah je bilo v zraku vprašanje, ali je bil polfinalen poraz v pokalu za košarkarje Cedevite Olimpije dovolj poučen. Ljubljančani so namreč po uvodnem otipavanju, nekaj obrabnih vrzelih in kratkotrajnem vodstvu Krke (7:4) kaj hitro uveljavili objektivno premoč. Po delnem rezultatu 14:2 so se že v prvi četrtini odlepili od tekmeca, v visokem ritmu pa z motivirano in navdahnjeno igro evropskih nosilcev nadaljevali tudi v drugi četrtini. Malo pred odhodom na osrednji odmor so na krilih Kendricka Perryja in Jake Blažiča vodili že z 29 točkami naskoka (52:23).

Da vitaminski zmaji ne bodo svojih nog ne nameravajo umakniti s stopalke za plin, je bilo jasno že po nekaj trenutkih drugega polčasa. Tudi trener Golemac je ob roku parketa stalno spodbujal svoje varovance in posameznikom ob kakšni napaki hitro namenil tudi sočen komentar. Njegov tekmec Dalibor Damjanović je po drugi strani nemočno krilil z rokama, jezno skakal in nejevoljno pogledoval proti semaforju. Ta je malo pred iztekom tretje četrtine kazal že na +36 za domačo zasedbo.

Foto: Vid Ponikvar

Perry in Blažič sta se posledično na rezervno klop udobno namestila že ob izteku tretje četrtine. V zadnji sta tako priložnost dobila tudi Dan Duščak in Rok Radović. A to ljubljanskega pohoda ni zaustavilo. Še več, dobil je dodaten navdih. "Končna razlika je nerealna. Pričakoval sem sicer čvrsto in trdo Olimpijo, ki bo napadala našo utrujenost," je bil po tekmi nejevoljen trener Novomeščanov in dodal: "Za petek se bomo pripravili in pokazali drugačen obraz".

Olimpija je tako z veliko prednostjo prišla do šeste zmage nad Krko v sedmih tekmah v sezoni 2020/21, prve v finalu. Ali lahko Krka po pravem polomu še ponudi dostojen odpor, bo vidno v petek, se bo druga tekma začela že ob 16.00. Tretja tekma velikega finala, ki utegne biti ob nadaljnjem razkazovanju ljubljanskih mišic tudi zadnja, pa bo na sporedu v nedeljo.