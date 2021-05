Šokirali Olimpijo in strli štajerski oreh

Po treh zmagoslavjih koprske Primorske, ki je pred petimi meseci po dokončnem finančnem zlomu kot aktualni pokalni in državni prvak žalostno propadla, je slovenska košarka okronala novega pokalnega zmagovalca. Pa to ni bila Cedevita Olimpija, ki je kot absolutni favorit v še tretjem letošnjem tekmovanju klonila v tekmi "biti ali ne biti". Po porazu na pragu četrtfinala EuroCupa in spodletelem poskusu preboja v polfinale lige ABA so vitaminski "zmaji" tokrat izgubili v polfinalu pokalnega tekmovanja. S trojko ob zvoku sirene je Ljubljančane že v soboto na kolena spravil Krkin adut Luka Lapornik.

Foto: Vid Ponikvar

In medtem ko so še odmevale besede ljubljanskega trenerja Jurice Golemca o nerazumljivih in nesprejemljivih napakah izkušenih košarkarjev, se je Krka v ljubljanski dvorani na Kodeljevem že podala v finalni spopad. In ga po zmagi nad Šentjurjem (72:66) tudi uspešno končala, tako da je prav Lapornik kot kapetan četrtič v klubski zgodovini in prvič po petih letih dvignil pokalno lovoriko. Za nameček je Lapornik postal še najkoristnejši igralec turnirja.

Trd štajerski oreh

Nekdanji državni prvaki iz Šentjurja, ki so v četrtfinalu presenetili Helios, v polfinalu pa še energetsko izpraznjeno Rogaško, so sicer odločneje začeli finalni obračun. Predvsem po zaslugi svojega kapetana Daliborja Đape, ki je ob skorajda stereotipnem uveljavljanju "zakona bivšega" v prvi četrtini zavladal pod košema. Po njegovih kar enajstih točkah so Štajerci v deveti minuti vodili z rezultatom 25:14.

Foto: Vid Ponikvar

Ko so Dolenjci predvsem z večjo obrambno zavzetostjo uspeli vzpostaviti ravnotežje, sta na sceno stopila Vasilije Vučetić in izkušeni Dalmatinec s slovenskim potnim listom Rok Stipčević. Po trojki košarkarja, ki je ime dobil po ljubljanskem smučarskem asu Roku Petroviću, je v 16. minuti Krka prvič na tekmi povedla (34:31).

Odpor neobremenjene in vidno bolj sveže ter navdahnjene zasedbe trenerja Aleša Pipana s tem še zdaleč ni bil zlomljen. Vse do polovice tretje četrtine, ko se je tekma začela lomiti, tehnica pa prevešati na novomeško stran. Kot bi se šele tedaj zares zavedali besed trenerja Daliborja Damjanovića o tem, da je treba pozabiti ljubljanski skalp in se finala lotiti kot povsem ločenega poglavja. Takrat so do izraza začeli prihajati večja individualna kakovost, širši nabor igralcev in tudi izkušnje.

Ko je Nejc Barič v 32. minuti v četrtem poskusu zadel svojo prvo trojko, je Krka vodila z rezultatom 65:54. Nepopustljivosti Pipanovi četi tudi po tem zaostanku ni bilo mogoče očitati. Dolenjce so prisilili v garanje vse do zadnjih minut. Toda prave kakovosti in moči, da bi še enkrat zagospodarili, niso imeli.

Prvi strelec Krkine zasedbe v finalu je bil Stipčević (12), pri Šentjurju pa je z 20 točkami izstopal Đapa.

Za Šentjur po pogumni finalni predstavi konec sezone Foto: Vid Ponikvar

Od srede najprej še za drugo "kanto"

Medtem ko se je za košarkarje Šentjurja s pokalnim tekmovanjem sezona 2020/21 končala, pa Krko, ki si je pred tem zagotovila obstanek v ligi ABA, čaka še veliki finale državnega prvenstva. Prva tekma v seriji do treh zmag proti ljubljanski Olimpiji bo na sporedu v sredo ob 20.30 v Stožicah. Olimpija bo naskakovala 18. naslov slovenskega prvaka, prvega po združitvi z zagrebško Cedevito, Krka pa osmega, prvega po letu 2014. Tudi v tem primeru bo prvak na prestolu nasledil Primorsko.