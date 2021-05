Krka do četrte pokalne lovorike

V finalu Pokala Spar so košarkarji Krke z 72:66 premagali Šentjur in se razveselili četrte pokalne lovorike.

Pokal Spar je zaradi koronskih časov letos potekal v drugačnem formatu. Sodelovalo je osem najboljših ekip državnega prvenstva, ki so se v četrtfinalu pomerile v eni tekmi. Zmagovalci so napredovali na zaključni turnir na Kodeljevem. V polfinalu sta se srečala Šentjur in Rogaška ter Krka in Cedevita Olimpija, v finale pa napredovala Šentjur in Krka.

Finalni dvoboj so bolje odprli člani Šentjurja, prvo četrtino so dobili s 26:19, sredi drugega dela so jih Novomeščani ujeli in na odmor odšli z dvema točkama prednosti (38:40). Vodstva nato niso več izpustili iz rok. V zadnji četrtini so ušli tudi na +13, na koncu pa slavili z 72:66.

Najboljši igralec zaključnega turnirja je Luka Lapornik, ki je v polfinalu odigral ključno vlogo za zmago Krke proti Cedeviti Olimpiji, v finalu pa je dosegel 10 točk

To je četrta pokalna lovorika za Krko. Največkrat, 20-krat, je bila pokalna zmagovalka Olimpija, trikrat Sixt Primorska, enkrat pa Kovinotehna Savinjska Polzela, Pivovarna Laško in Helios Suns.

Pokal Spar, finale: Nedelja 23. maj:



Šentjur : Krka 66:72 (26:19, 38:40, 54:62)

Đapa 20; Stipčević 12, Vrabac 11, Lapornik 10