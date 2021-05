Najvišja ovira za Dončićevo Slovenijo

Potem ko je ta teden prejel tudi uradno zeleno luč za vodenje slovenske košarkarske reprezentance, bo selektor Aleksander Sekulić v torek razkril, na katere košarkarje bo računal na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu. Ob tem bo zanimivo slišati predvsem, kakšen je njegov dogovor z Alenom Omićem, edinim kandidatom za naturaliziranega košarkarja, ki v intervjuju za naš medij še ni želel povsem nedvoumno potrditi sodelovanja v poletni akciji. Še kar nekaj časa pa ne bo jasno, ali mu bosta lahko na pomoč iz lige NBA priskočila Luka Dončić in Vlatko Čančar, saj bo njuna razpoložljivost odvisna od (ne)uspešnosti v končnici lige NBA.

Že danes pa je mogoče slutiti, kaj bo potencialna najvišja ovira slovenske izbrane vrste na poti v Tokio. To bo Litva, sicer gostiteljica enega od štirih kvalifikacijskih turnirjev. Njeno moč razkriva tudi seznam 15 kandidatov, ki je učinkovita kombinacija kakovosti iz lige NBA ter rutine iz evrolige in EuroCupa, prežeta z večnim litovskim košarkarskim navdihom.

Sabonis in Valančiunas po Riu 2916 naskakujeta nov olimpijski nastop Foto: Guliver Image

Selektor Darius Maskoliunas je na seznam uvrstil tri košarkarje iz najmočnejše lige na svetu. Krilni center Domantas Sabonis se po odlični individualni sezoni, v kateri je v povprečju dosegal 20,3 točke, 12 skokov in 6,7 asistence, z Indiano Pacers ni prebil v končnico, tako da bo selektorju lahko na voljo. Bolj negotov je status Jonasa Valančiunasa, ki se bo z Memphisom v prvem krogu končnice udaril z moštvom Utah Jazz. Zanj velja, da bo za Litvo zaigral, če se Memphis ne uvrsti v finale konference.

Reprezentanca Litve (15 kanidatov) Ignas Brazdeikis, Jonas Valančiunas, Domantas Sabonis, Eimantas Bendžius, Arnas Butkevičius, Tomas Dimša, Rokas Giedraitis, Marius Grigonis, Rokas Jokubaitis, Mantas Kalnietis, Mindaugas Kuzminskas, Lukas Lekavičius, Gytis Maciulis, Tadas Sedekerskis in Edgaras Ulanovas.

Poleg litovskega centskega dvojčka iz ZDA se je na selektorjevem seznamu znašel še donedavni mladi reprezentant Kanade in član moštva Orlando Magic Ignas Brazdeikis. Mladi krilni košarkar, ki je rojen prav v Kanuasu, je namreč trdno odločen zamenjati košarkarsko državljanstvo.

Ob omenjeni trojici so na seznamu petnajstih kandidatov še številni uveljavljeni košarkarji iz uglednih evropskih klubov, med drugim tudi Mindaugas Kuzminskas, Edgaras Ulanovas in Tadas Sedekerskis.

Kako na olimpijske igre?

Slovenska reprezentanca bo med 29. junijem in 4. julijem igrala na enem od štirih kvalifikacijskih turnirjev, in sicer v Kaunasu (preostale tri gostijo Split, Beograd in Victoria).



V prvem delu turnirja se bo pomerila s Poljsko in Angolo. Dve od treh ekip se bosta prebili v polfinale, podobno v sosednji skupini, v kateri bodo nastopale Litva, Venezuela in Južna Koreja. O potnikih na OI bo nato odločala finalna tekma. Pričakovati gre, da bo v finalu svojo priložnost iskala Litva.

Na OI so sicer že uvrščene reprezentance ZDA, Avstralije, Španije, Francije, Irana, Argentine, Nigerije in domače Japonske.