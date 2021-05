Dončić zrežiral fantastično predstavo, drama vročega Dragića

Luka Dončić je z izjemno predstav in trojnim dvojčkom (31 točk, 10 asistenc, 10 skokov) popeljal Dallas Mavericks do velike zmage na prvi tekmi prvega kroga končnice lige NBA proti LA Clippers. Proti moštvu, ki jih je lani v prvem krogu (s 4:2 v zmagah) izločilo iz "play-offa". Vroč je bil s 25 točkami tudi Goran Dragić, a je njegov Miami po pravi drami izgubil proti Milwaukeeju. Končala se je po podaljšku, v katerem je Dragić sprva 20 sekund pred koncem s trojko poravnal ekipi na 107:107, 0,5 sekunde pred koncem pa je Chris Middleton postal junak z zadetim metom iz pol razdalje in popeljal Bucks do vodstva z 1:0 v zmagah.

LA Clippers : Dallas Mavericks 103:113 1. četrtina Luka Dončić 12 (met za 3 0/3, za 2 5/6, prosti meti 2/3) 4 sk., 4 as., 1 ukr. žoga, 1 bl. v 12 min. 2. četrtina Luka Dončić 21 (met za 3 3/6, za 2 5/8, prosti meti 2/3) 4 sk., 6 as., 1 ukr. žoga, 1 bl., 1 ukr. žoga v 18 min. .@luka7doncic with the moves 🔮@AcmeBrick | #ALLIN pic.twitter.com/tpN02d9IZY — Dallas Mavericks (@dallasmavs) May 22, 2021 3. četrtina Luka Dončić 30 (met za 3 5/8, za 2 6/11, prosti meti 3/5) 7 sk., 7 as., 1 ukr. žoga, 1 bl., 1 ukr. žoga, 1 izg. žoga v 29 min. 4. četrtina Luka Dončić 31 (met za 3 5/11, za 2 6/13, prosti meti 4/7) 10 sk., 11 as., 1 ukr. žoga, 2 bl., 1 ukr. žoga, 3 izg. žogi v 41 min.

Drama na tekmi med Milwaukeejem in Miamijem, Dragić prvi strelec

Pravo dramo smo videli že na uvodni tekmi prvega kroga med Milwaukee Bucks in Miami Heat. Najvišja prednost na tekmi je znašala osem točk v režiji domačih, sicer sta bili ekipi izenačeni. Gledalci so si nadvse želeli končnico in že na uvodnem obračunu dobili pravi spektakel.

Na visokih obratih je bil kapetan zlate slovenske reprezentance Goran Dragić, ki je bil na koncu s 25 točkami najboljši strelec Mamiija. Domači so razumljivo stavili na grškega superzvezdnika Giannisa Antetokounmpa, ki je lani moral priznati poraz v drugem krogu končnice. Miami je bil tisti, ki je izločil Bucks.

Goran Dragić je bil s 25 točkami najboljši strelec, a to ni bilo dovolj za zmago Miamija, ki je klonil v podaljšku po košu Chrisa Middletona 0,5 sekund pred koncem. Foto: Reuters

Prav Grk je imel v zaključku rednega dela na liniji prostih metov priložnost, da svojo ekipo popelje na tri točke prednosti, a je zadel le enega od dveh prostih metov za vodstvo z 99:97. Žoga je pri Miamiju razumljivo romala v roke prvega zvezdnika Vročice Jimmyja Butlerja. V obrambi ga je pokrival Giannis, a je bil v zadnjih osmih sekundah Butler uspešnejši in s polaganjem izsilil petminutni podaljšek.

Dragić zadel trojko in že je kazalo na drugi podaljšek, nato pa ...

Tega so bolje odprli domači, ki so povedli s 102:99, nakar je prvi strelec Miamija v rednem delu Duncan Robinson zadel svojo sedmo trojko (skupno 24 točk) in gostje so sredi dodatnega dela igre izenačili razmerje sil na parketu. Prav Dragić je bil tisti, ki je bil naslednji v vrsti za vodstvo Miamija s 104:102. A se je lokomotiva takrat za nekaj časa zaustavila, kar so domači znali izkoristiti in 39 sekund pred koncem prišli do prednosti treh točk (107:104). In kdo je 20 sekund pred koncem podaljška s trojko poravnal ekipi? Kdo drug kot vroči Dragić.

Veselje klopi Miamija pa je bilo kratkotrajno. Ko je že kazalo, da bomo videli nov podaljšek, je Chris Middleton 0,5 sekunde pred iztekom zadel s pol razdalje in razveselil navijače Miamija.

Ponoči bosta svoji seriji začela še Brooklyn Nets in Boston Celtics na vzhodu ter Denver Nuggets in Portland Trail Blazers na zahodu. Pri Denverju bo svojo priložnost spet čakal tretji slovenski legionar v ligi NBA Vlatko Čančar.

Liga NBA, 22. maj, končnica: Vzhod Milwaukee Bucks : Miami Heat 109:107 /po podaljšku/ /1:0/

Middleton 27, 6 sk., 6 as., Antetokounmpo 26, 18 sk., 5 as.; Dragić 25 (met za 3 5/10, za dve 5/7), 2 sk., 1 as., 1 ukr. žoga, 4 izg. žoge v 35 min. 2:00, Brooklyn Nets - Boston Celtics Zahod Los Angeles Clippers : Dallas Mavericks 103:113 /0:1/

Leonard 26, 10 sk., 5 as., 4 ukr. žoge, George 23, 6 sk., 5 as.; Luka Dončić 31 (met za 3 5/11, za 2 6/13, prosti meti 4/7) 10 sk., 11 as., 1 ukr. žoga, 2 bl., 1 ukr. žoga, 3 izg. žogi v 41 min. 4:30, Denver Nuggets - Portland Trail Blazers // - rezultat v zmagah

Moštva igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1

