Nikola Jokić prvi favorit za priznanje MVP

Center Denverja Nikola Jokić, zvezdnik Philadelphie Joel Embiid in ostrostrelec Golden Stata Stephen Curry so tudi uradno trije kandidati za najkoristnejšega igralca (MVP) severnoameriške košarkarske lige NBA. V vlogi favorita je srbski soigralec Vlatka Čabčarja v Koloradu.

Glavni favorit za prestižno priznanje je srbski orjak Nikola Jokić, ki je igral na vseh 72 tekmah rednega dela sezone in povprečno dosegal 26,4 točke, 10,8 skoka in 8,3 podaje na tekmo. Njegov Denver, kjer minute v najmočnejši ligi na svetu nabira tudi Vlatko Čančar, je bil tretji v zahodni konferenci. Jokić je ob tem iz igre metal 56,6-odstotno, 38,8-odstotno za tri točke in 86,8-odstotno s črte prostih metrov.

Drugi nominiranec Joel Embiid je že javno govoril o tem, da si zasluži naziv MVP, potem ko je Philadelphio popeljal do prvega mesta v vzhodni konferenci, kar je dosegla prvič po letu 2011. Embiid, ki zaradi poškodbe kolena ni igral na vseh tekmah, je redni del sezone končal s povprečjem 28,5 točke, 10,6 skoka in 2,8 podaje. Iz igre je metal 51,3-odstotno.

Stephen Curry se je v boj za MVP izstrelil z izjemno strelsko formo v zadnjem obdobju, drugič je postal najboljši strelec lige, potem ko je dosegal 32 točk na tekmo. Obenem je postal prvi igralec s 33 leti ali več po Michaelu Jordanu iz sezone 1997/98 (35 let, 28,7 točke na tekmo), ki je bil prvi strelec lige.

Curry je ob Jordanu, Wiltu Chamberlainu in Kareemu Abdul-Jabbarju tudi edini z več naslovi najboljšega strelca lige, nazivi MVP in prstani za prvaka.

Kandidati za nagrade

Kandidati za trenerja leta: Quin Snyder (Utah Jazz), Tom Thibodeau (New York Knicks), Monty Williams (Phoenix Suns)

Kandidati za najboljšega obrambnega igralca lige: Rudy Gobert (Utah Jazz), Draymond Green (Golden State Warriors), Ben Simmons (Philadelphia 76ers)

Kandidati za novinca leta: LaMelo Ball (Charlotte Hornets), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Tyrese Haliburton (Sacramento Kings)

Kandidati za najboljšega šestega igralca: Jordan Clarkson (Utah Jazz), Joe Ingles (Utah Jazz), Derrick Rose (New York Knicks)

Kandidati za igralca, ki je najbolj napredoval: Jerami Grant (Detroit Pistons), Michael Porter Jr. (Denver Nuggets), Julius Randle (New York Knicks)