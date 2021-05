Kdo zadnji v končnico?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Steph Curry in njegovi soigralci iz moštva Golden State Warriors imajo ponoči še zadnjo priložnost, da si priigrajo mesto v končnici lige NBA. Foto: Guliverimage

V košarkarski ligi NBA bo ponoči odigrana še zadnja tekma kvalifikacij za končnico. Po tem, ko so branilci naslova prvakov, košarkarji moštva Los Angeles Lakers, na prvi tekmi "play-in" turnirja premagali Golden Sate Warriors in se že uvrstili v "play-off", se bodo Warriors pomerili še z Memphis Grizzlies, ki so bili v prvi tekmo kvalifikacij boljši od San Antonia. Zmagovalec te tekme se bo v končnici pomeril z Utah Jazz.