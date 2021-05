Dvoboj zvezdnikov za končnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aktualni prvaki lige NBA LA Lakers si bodo ponoči skušali priboriti vstopnico za končnico. LeBronu Jamesu in druščini bo nasproti stala zasedba Golden State Warriors na čelu s Stephom Curryjem.

LeBron James, Anthony Davis in soigralci, ki so v lanskem finalu lige NBA premagali Miami Heat Gorana Dragića, si morajo letos pravico nastopa v končnici priboriti v kvalifikacijah, v tako imenovanem "play-inu". LA Lakers so namreč redni del tekmovanja končali na sedmem mestu zahodne konference, neposredno uvrstitev v "play-off" pa je zagotavljalo le prvih šest.

Lakers se bodo ponoči v prvem krogu kvalifikacij spopadli z Golden State Warriors Stepha Curryja, osmo ekipo zahoda po rednem delu tekmovanja. Če zmagajo, so že v končnici, če izgubijo, bodo imeli še eno priložnost v tekmi s poražencem drugega para prvega kroga kvalifikacij na zahodu, Memphis Grizzlies ali San Antonio Spurs.