Branilci naslova v boj za uvrstitev v končnico

Anthony Davis in LeBron James si morata z Lakers še pribojevati nastop v končnici lige NBA.

V košarkarski ligi NBA se ponoči začenjajo kvalifikacije za končnico, v katerih so se znašle sedma, osma, deveta in deseta ekipa vzhodne in zahodne konference. Med temi tudi branilci naslova prvakov, košarkarji moštva Los Angeles Lakers.