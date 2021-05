V razbitinah nagrade išče srečo za finale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

LUKA LAPORNIK, KAPETAN KRKE IN MVP FINALA POKALA

In najkoristnejši košarkar zaključnega turnirja pokala Spar je … Še preden se je iz hreščečega zvočnika dvorane Kodeljevo v Ljubljani zaslišalo, da je to Luka Lapornik, je hostesi priznanje spolzelo iz rok in se razbilo na parketu. Kapetan Krke, ki je z zmagovitim košem v zadnji sekundi polfinalne tekme pokopal favorizirano Cedevito Olimpijo, v finalu pa vodil novomeško zasedbo do pričakovane zmage nad Šentjurjem, je tako s širokim nasmehom segel v roko predsedniku KZS Mateju Erjavcu. MVP kipec bo prejel po pošti. Še pred tem pa ga čaka finale državnega prvenstva proti ranjeni Olimpiji.

V sobotnem polfinalu je kot statistično najkoristnejši košarkar ob šestih skokih in štirih asistencah dosegel 19 točk. Vključno s trojko ob zvoku sirene, s katero je zaključil izjemen novomeški niz v zadnji četrtini in Krko preko Cedevite Olimpije popeljal v finale. V zadnjem je pomagal streti še odpor Šentjurja pod vodstvom Aleša Pipana. Po reprezentančni uveljavitvi in obstanku v ligi ABA se je torej Luka Lapornik ob koncu tedna podpisal pod novo poglavje uspešne sezone. "Delam svoj posel. Ocenjeval bom po zadnji tekmi," pravi 32-letni Savinjčan, ki bo s Krko po pokalni lovoriki od srede naprej Olimpijo poskušal presenetiti še v državnem prvenstvu.

Krka je ob koncu tedna četrtič osvojila slovenski košarkarski pokal. Foto: Vid Ponikvar

MVP, a brez priznanja za MVP …

Ha, ha … Se zgodi. Nič hudega. Priznanje, ki je dekletu nesrečno padlo iz rok in se razbilo, bom prejel naknadno. Morda pa črepinje na parketu pomenijo srečo pred zaključkom sezone.

Dvignili pa ste pokal. Verjetno se strinjate, da povsem zasluženo.

Posebni občutki. Prvič sem pokal dvignil kot kapetan. Upam, da ne zadnjič. Zasluženo? Da, premagali smo Olimpijo in Šentjur. Prva je bila favorit, drugi se ni dal. Stiskali smo, kolikor se je dalo. Na koncu se je izšlo tako, kot smo načrtovali.

Kolikokrat ste si ogledali posnetek zmagovitega koša v zadnji sekundi polfinalne tekme proti Cedeviti Olimpiji?

Nisem štel, lahko pa zagotovim, da velikokrat. Prvič v karieri se mi je zgodilo, da sem s takšnim metom odločil tekmo. Poleg tega je imela tekma tudi veliko tekmovalno težo. Zato sem si ga ogledoval s še toliko večjim veseljem. Tudi veliko čestitk sem prejel na račun tega. Lepi občutki, ni kaj.

Kapetan in MVP Foto: Vid Ponikvar/Sportida Je bil met del prvotnega načrta?

Da, čeprav je taktični dogovor dopuščal več izvedbenih možnosti. A na koncu sem jaz ostal odprt, prejel žogo in sprožil.

Ko na takšen način v polfinalu premagaš izrazitega favorita, verjetno obstaja nevarnost, da se preveč sproščeno lotiš finala in, vsaj na papirju, lažjega tekmeca.

Te pasti smo se zelo dobro zavedali. Vedeli smo, da nas proti Šentjurju čaka težka tekma. Tudi če se zavestno poskušaš prepričati o nasprotnem, se v podzavesti širi misel o že osvojenem pokalu. A v resnici je bilo daleč od tega. Pokalno zmago je vedno treba potrditi tudi na parketu. Imeli smo nekaj težav pri popolnem osredotočanju. Poznala se je tudi utrujenost. Šentjur je igral vrhunsko. Ni nam dovolil dihati. Na koncu je le prevladala naša kakovost.

Kako lahko razplet finalnega turnirja vpliva na finale DP?

Cedevita Olimpija v vsakem primeru ostaja favorit. V imenu košarkarjev Krke lahko rečem, da se bomo borili po najboljših močeh. Kar nam je še ostalo, bomo vložili v to finalno serijo. Zato bi vam na to vprašanje lahko odgovoril šele po finalu.

V polfinalu 19, v finalu 13 točk. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Doživeli ste kar nekaj zasedb Krke. Kaj bi dejali za letošnjo?

Gre za skupino igralcev, ki se odlično razume. Ne le na igrišču, temveč tudi zunaj njega. Prava "klapa". Tudi igralska kakovost je vidna. Kar me najbolj veseli, je igralsko in značajsko dopolnjevanje.

A povsem gladko ni šlo …

Začetek je bil dober. A prišla so tudi slaba obdobja. V tistem obdobju smo se veliko pogovarjali. Priznati je treba, da smo kar nekaj tekem izgubili zaradi pomanjkanja kančka športne sreče. No, tudi lastnih napak. Osredotočenost na mnogih tekmah ni bila prava. Ko gledam nazaj, moram izpostaviti, da smo vsekakor dosegli ali kar presegli vse cilje.

Obstali ste v ligi ABA.

Da, prav to je bil eden od glavnih ciljev sezone. Uspelo nam je, čeprav z veliko muko. Ko smo si zagotovili nadaljnje igranje v jadranski ligi, se nam je od srca odvalil velik kamen. Tudi zaradi tega smo se še bolj samozavestno podali v zaključna dela obeh domačih tekmovanj. Na Kodeljevem smo osvojili pokalno lovoriko. Zdaj nas čaka še finale državnega prvenstva.

Nase je opozoril tudi v kadrovsko zdesetkani reprezentanci. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kaj pa vaša vloga v ekipi?

Sprva sem se malce lovil. Nekako nisem našel pravega mesta v ekipi. A ko se je ekipa povsem povezala in smo začeli dihati kot eno, sem tudi sam začutil, kakšna je moja vloga. Verjamem, da sem s svojimi igrami povrnil zaupanje.

S svojimi igrami ste pridobili tudi zaupanje selektorja Aleksandra Sekulića. Mnoge je vaša vidna vloga v kvalifikacijah za EuroBasket 2022 presenetila.

Selektor me je pred drugim novembrskim kvalifikacijskim oknom poklical in pojasnil, da me ne vidi le kot enega od tistih, ki bodo del reprezentance, temveč kot igralca z veliko vlogo. Ta klic sem sprejel z navdušenjem. Priznati moram, da namreč po več letih niti nisem več razmišljal o reprezentanci.

Ste tudi na seznamu kandidatov za olimpijske kvalifikacije. Pričakujete, da boste ostali tudi po zadnjem rezu, čeprav bodo zdaj selektorju na voljo tudi košarkarji iz evrolige?

Počakajmo … To je širši seznam. Bomo videli. S tem se ne obremenjujem.