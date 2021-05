Selektor poklical Omića in zdaj "navija" za Portland in LA Clippers

Selektor slovenske moške reprezentance Aleksander Sekulić je nekoliko oklestil in prilagodil seznam košarkarjev, ki jih bo povabil na priprave na olimpijske kvalifikacije v Kaunasu. Na seznamu še vedno tudi Luka Dončić, Vlatko Čančar in Alen Omić.

Blaž Mesiček, Luka Lapornik, Miha Škedelj, Aleh Hodžić in Martin Krampelj so odpadli s prvotnega razširjenega seznama kandidatov za nastop v olimpijskih kvalifikacijah v Kaunasu in posledično na OI v Tokiu. Zaradi negotovosti okrog klubskih urnikov si je namreč selektor Aleksander Sekulić pustil dovolj manevrskega prostora. Tudi na reprezentančnem zboru, ki je predviden za 10. junij, pričakuje močno okrnjeno zasedbo. Ta naj bi se dopolnjevala do 21. junija, ko bo treba oddati ožji seznam, oziroma poti v Litvo štiri dni pozneje. V baltsko zibelko košarke bo lahko popeljal 14 košarkarjev, 48 ur pred prvo tekmo pa bo moral dva poslati v domovino.

"Pred nami je veliko izzivov, v prvi vrsti zaradi nepredvidljivosti časa prihoda igralcev. Prvenstva se namreč večinoma ne bodo zaključila do sredine junija. Vprašljivi bosta tudi forma in pripravljenost. Zato bomo morali biti zelo prilagodljivi. Ravnati bo treba zelo pametno, da se bomo lahko v Kaunas odpravili kar se da dobro pripravljeni. Upal sem na zgoden začetek priprav z udarno dvanajsterico, a to pač ne bo mogoče," je ob predstavitvi seznama 20 kandidatov dejal selektor Sekulić.

Na selektorjevem radarju ostaja 20 igralcev. Foto: Vid Ponikvar

Seznam reprezentančnih kandidatov Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Vlatko Čančar (Denver Nuggets), Jakom Čebašek (Dinamo Bukarešta), Žiga Dimec (Cedevita Olimpija), Luka Dončić (Dallas Mavericks), Zoran Dragić (Saski Baskonia), Gregor Glas (Dynamic), Gregor Hrovat (Cholet), Jan Kosi (Krka), Miha Lapornik (Den Bosch Heroes), Jurij Macura (FMP), Blaž Mahkovic (Helios Suns), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Aleksej Nikolić (Gravelines), Alen Omić (Jl Bourg Basket), Klemen Prepelič (Valencia), Matic Rebec (Orasi Ravenna), Luka Rupnik (Cedevita Olimpija), Žan Mark Šiško (Bayern) in Gašper Vidmar (Umana Reyer Venezia).

Alen Omić: po petih letih znova za Slovenijo? Foto: Guliver Image

Med "zamudniki" na priprave bo bržčas tudi povratnik v reprezentanco Alen Omić, ki je po poškodbah Anthonyja Randolpha in Jordana Morgana edini kandidat za igralca s statusom naturaliziranega igralca. "Z Alenom sem govoril. Tako kot z veliko večino fantov na seznamu. Ni postavljal pogojev. Pripravljen je igrati. On je zagotovo najbolj realna opcija za centra. Nihče pa nima zagotovljenega mesta v Kaunasu," razmišlja Sekulić, ki z enim očesom pogleduje tudi proti ZDA, kjer poteka končnica lige NBA. Sodelovanje Luke Dončića in Vlatka Čančarja bo namreč odvisno od (ne)uspešnosti Dallasa in Denverja.

"Oba sta izrazila željo, da zaigrata za Slovenijo. Njun prihod pa je pogojen z dolžino klubske sezone. Dlje kot bosta prišla Dallas in Denver, manjše so možnosti, da se nam Luka in Vlatko priključita. Na žalost bomo morali navijati, da se njuna kluba ne uvrstita v naslednji krog. Vseeno jima želim srečo," se je v vlogo "navijača" Portlanda in LA Clippers postavil Sekulić, ki bo uigranost svoje ekipe pred potjo v Kaunas lahko preizkusil na dveh pripravljalnih tekmah.

Slovenija se bo namreč dvakrat pomerila s Hrvaško, najprej 16.junija na Reku, nato pa dva dni pozneje še v Ljubljani. Priprave bodo sicer potekale še v Zrečah in ma Bledu, zaključni del pa v Kaunasu.

Jakob Čebašek se je vrnil na reprezentančni seznam Foto: Žiga Zupan/Sportida

Kako na olimpijske igre? Slovenska reprezentanca bo med 29. junijem in 4. julijem igrala na enem od štirih kvalifikacijskih turnirjev, in sicer v Kaunasu (preostale tri gostijo Split, Beograd in Victoria).



V prvem delu turnirja se bo pomerila s Poljsko in Angolo. Dve od treh ekip se bosta prebili v polfinale, podobno v sosednji skupini, v kateri bodo nastopale Litva, Venezuela in Južna Koreja. O potnikih na OI bo nato odločala finalna tekma. Pričakovati gre, da bo v finalu svojo priložnost iskala Litva. Na OI so sicer že uvrščene reprezentance ZDA, Avstralije, Španije, Francije, Irana, Argentine, Nigerije in domače Japonske.

Kaunas: olimpijske kvalifikacije



Torek, 29. junij 2021

15.30, Poljska - Angola

18.30, Litva - Venezuela



Sreda, 30. junij 2021

15.30, Angola - Slovenija

18.30, Venezuela : Južna Koreja



Četrtek, 1. julij 2021

15.30, Slovenija - Poljska

18.30, Južna Koreja - Litva



Petek, 2. julij 2021

Prost dan



Sobota, 3. julij 2021

Polfinalni tekmi



Nedelja, 4. julij 2021

18.30, finale