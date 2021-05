Podprvaki za izenačenje, tudi Denver lovi tekmeca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gorana Dragića in njegove soigralce iz moštva Miami Heat ponoči čaka druga tekma prvega kroga končnice lige NBA. Aktualni podprvaki lige se bodo še drugič v gosteh spopadli z Milwaukee Bucks, ki so prvo tekmo končnice dobili s 109:107. Po tej tekmi se moštvi selita na Florido, Dragić in druščina upajo, da z izenačenim rezultatom 1:1 v zmagah.