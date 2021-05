Dragićev nasvet

Goran Dragić je bil s 25 točkami prvi strelec Miamija na prvi tekmi končnice, na kateri so Milwaukee Bucks po zaslugi zmagovitega koša Khrisa Middletona zmagali s 109:107.

Kapetan zlate slovenske reprezentance se je zavedal, da bi lahko že na prvi tekmi premagali Milwaukee in mu tako odvzeli prednost domačega terena: "Pritisk je bil na njih. Domačo tekmo moraš zmagati. Napeta je bila. Občutek sem imel, da smo imeli svoje priložnosti za zmago, vendar jih nismo znali izkoristiti."

Predvsem je bodla v oči slaba predstava v napadu Bama Adebaya, ki je sicer ob Jimmyju Butlerju drugi najboljši strelec Vročice. Če je njegovo povprečje v rednem delu sezone znašalo 18,7 točke, je bil na prvi tekmi bistveno pod svojim rednim dosežkom. Ob metu 4/15 iz igre se je zaustavil pri le devetih točkah.

Butler in Adebayo veliki rezervi

"Mora biti bolj agresiven. Ne govorim, da mora metati s polovične razdalje. Ima sposobnost, da udari žogo v tla, izkoristi svojo fizično moč in gre proti obroču. Vem, da je Lopez (Brook Lopez, op. a.) visok, ampak … Bam lahko najde pot mimo njega," je Dragić svetoval 23-letnemu košarkarju.

Na prvi tekmi je bil s 25 točkami najboljši strelec Miamija. Foto: Reuters

Pod pričakovanji je igral tudi Butler, ki je iz igre metal skromnih 4/22, imel tudi šest izgubljenih žog. In prav zadnja bosta tista, ki bosta morala zaigrati v nadaljevanju seriji konkretneje, če bo Miami želel napredovati in drugič zapored izločiti Giannisa Antetokounmpa. Dragić in druščina so bili lani boljši v drugem krogu s 4:1 in na koncu prišli vse do finala, v katerem so jih premagali LA Lakers in se veselili naslova prvaka lige NBA.