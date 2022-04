Ljubljanska evforija ponesla tudi slovenski legendi

Cedevita Olimpija se je v torek v velikem slogu prebila med najboljših osem ekip te sezone EuroCupa. Ljubljanski košarkarji so s kolektivno in domiselno predstavo na noge spravili tudi več kot osemtisočglavo množico v Stožicah, ki je spomnila na dobre stare čase slovenske klubske košarke. Odlična tekma pa je misel na preteklost zbudila tudi pri legendah slovenske košarke − Petru Vilfanu in Janezu Drvariču −, ki verjameta, da ljubljanska ekipa s torkovo zmago še zdaleč ni rekla zadnje besede.

Ljubljano je po dolgem času zajela košarkarska evforija. Polne tribune dvorane Stožice, razgreti navijači in odlična predstava Cedevite Olimpije so na noge spravile tudi nekatere legende slovenske košarke. Med njimi sta bila v Stožicah tudi Peter Vilfan in Janez Drvarič, ki sta si tekmo skupaj z Ivom Daneuom ogledala iz VIP-lože. "Tudi nas je ponesla evforija, gledati to tekmo je bil res užitek, vsi smo jo pospremili z navdušenjem," dan po odlični predstavi pojasnjuje Drvarič.

Podobno zadovoljen je bil danes tudi Vilfan. "Mene je vse skupaj malo spominjalo na sezono 2010/11. Od takrat je bil to največji približek tisti sezoni, ko je bila v Stožicah ves čas fenomenalna energija. Takrat je Olimpija igrala evroligo, dvorana je bila polna. Absolutno sem zadovoljen s predstavo ljubljanske ekipe, še posebej s tistimi prvimi tridesetimi minutami, ki so bile fenomenalne. Tistih zadnjih deset minut sploh ni bilo več pomembnih, ker je bilo že prej jasno, da bo Olimpija zmagala in igrala v četrtfinalu," je svoje misli dan po tekmi v stoženski areni strnil Vilfan.

Peter Vilfan je bil zelo zadovoljen s predstavo Olimpije. Foto: Vid Ponikvar

"Vzdušje je bilo takšno, kot smo si ga želeli. Očitno se gledalci vračajo, vzpostavilo se je zaupanje ne samo med igralci, ampak tudi med vodstvom kluba, ki se je v Ljubljani po združitvi s Cedevito spremenilo. To smo si vsi želeli, in res upam, da bo šlo tako tudi v nadaljevanju," je dejal nosilec zlate medalje s svetovnega prvenstva leta 1978 v Manili.

"Moramo biti optimisti"

Cedevito Olimpijo zdaj še čaka na tekmeca v četrtfinalu. To bo zmagovalec današnjega obračuna med Partizanom in Bursasporjem. "Mislim, da se bo Olimpija zdaj pomerila s Partizanom. Če bo res tako, bo to velik dogodek v areni v Beogradu pred več kot 20 tisoč gledalci. Olimpija je v tej sezoni Partizan premagala že dvakrat, česar se gotovo zavedajo tudi košarkarji beograjskega kluba. Bo pa, če bo do tega prišlo, to res težka tekma. Tisto, kar me navdaja z optimizmom, je to, da v tej seriji odloča le ena tekma in na njej je mogoče prav vse. Ker je igranje proti nasprotniku takšnega kova na več tekmah zelo zahtevno. Če se bo vse poklopilo, vsaj nekaj igralcem, in če bo Olimpija v obrambi igrala tako, kot zna, potem je vse mogoče. Moramo biti optimisti," je svojo napoved še sklenil danes 64-letni nekdanji vrhunski košarkar, ki je večino svoje igralske kariere nosil dres Smelta Olimpije.

"Res so bili učinkoviti, igra je bila zanimiva in vse skupaj je bilo zelo lepo gledati. Bil je pravi užitek," je torkovo dogajanje povzel Drvarič. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Vidno vlogo v Olimpijini preteklosti je opravljal tudi Drvarič, ki je bil glavni trener ljubljanskega kluba v letih 1982−1985 in nato še leta 1995, v novem tisočletju pa je deloval tudi kot vodja mladinskega pogona. "Predvsem sem užival v igri v prvih dveh četrtinah, ko je Olimpija odlično igrala v obrambi s hitrimi prehodi v protinapad in odličnim metom z razdalje. Res so bili učinkoviti, igra je bila zanimiva in vse skupaj je bilo zelo lepo gledati. Bil je pravi užitek. V zadnjem delu so tako kot že na zadnjih dveh tekmah v ligi ABA nekoliko popustili, a kljub temu si zaslužijo vse čestitke. Ljudje so tudi po koncu tekme ostali v dvorani, peli, navijali, in tudi to je dober pokazatelj optimizma in evforije, ki je zajela ljubljansko košarkarsko občinstvo. Pa ne samo v Ljubljani, ampak po celotni Sloveniji," je dejal Drvarič.

Alen Omić je v torek vknjižil dvojni dvojček − 15 točk in kar 16 skokov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kar ga še posebej veseli, so predstave slovenskih košarkarjev, ki so sicer tudi glavni stebri slovenske izbrane vrste. "Vsi slovenski reprezentanti, vključno z Alenom Omićem, čeprav ta zdaj ni del slovenske reprezentance, so pokazali izjemne predstave. Omić je zares v odlični formi, igra izredno zrelo, tudi zelo ekipno, v tem smislu je zelo napredoval. S tem je Olimpija veliko pridobila tudi globino igre. Tudi vsi štirje tujci so res dober "prispevek" v ekipi, ki je zdaj res zelo kohezivna. Res je videti, da so se na parketu ujeli. Včasih, ko jih gledam, kako uživajo v igri, imam občutek, da se na parketu dobesedno igrajo," je bil navdušen nosilec dveh olimpijskih medalj.

Tako kot Vilfan tudi Drvarič meni, da v četrtfinalu Olimpijo čaka obračun s Partizanom. "Lepo bi bilo, da bi se stvar v takšnem ritmu nadaljevala, a je treba pogledati tudi tekmece, ki bodo na drugi strani. Mislim, da bo to Partizan, ki prav tako igra izjemno. A tudi tu še ni ničesar odločenega. Verjamem, da ima tudi Bursaspor danes svoje možnosti. V košarki je mogoče prav vse, tudi Ulm je v torek zmagal v gosteh. Pričakujemo lahko, da bo Olimpija naslednjo tekmo res igrala v Beogradu, in verjamem, da bo beograjsko vzdušje dobro vplivalo tudi na ljubljanske košarkarje," je prepričan mednarodno priznani košarkarski strokovnjak.

Stožice so v torek dihale za Cedevito Olimpijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Dejansko se je igralcem uspelo zares medsebojno povezati, kar se vidi tudi v ekipnih predstavah. Seveda se kdaj še pojavijo tisti individualni vložki, a redkeje, kot so se v preteklosti. Upam, da bodo s temi dobrimi predstavami še nadaljevali in jih prenesli potem tudi v zaključek lige ABA. Naj traja!" je še sklenil Drvarič.

