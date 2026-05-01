Marcus Smart opozarja: Pripravljeni moramo biti umreti na igrišču

Pred košarkarji moštva Los Angeles Lakers je izjemno pomembna šesta tekma serije s Houston Rocketsi. Ti so se po zaostanku z 0:3 proti Jezernikom vrnili z dvema zaporednima zmagama in močno začinili četrtfinalni serijo zahodne konference v končnici lige NBA. Marcus Smart, ki se je v podobni zagati znašel kot član Bostona leta 2023, zdaj soigralce opozarja, da morajo šesto tekmo odigrati, kot bi bila bitka na vse ali nič. Lakersi bodo tekmo v Houstonu začeli v soboto zjutraj po slovenskem času (3.30), še vedno pa pogrešajo okrevajočega Luko Dončića.

"Igrati moramo obupano, kot bi bili s hrbtom stisnjeni ob zid. Na igrišču moramo biti pripravljeni umreti. Pomembna bo vsaka posest, pripravljeni moramo biti teči skozi zid in žrtvovati svoje telo za ekipo," pred šesto tekmo serije s Houstonom pravi obrambni steber LA Lakers Marcus Smart. Zaveda se, da lahko stvari, če Rocketsi serijo izenačijo, postanejo silno napete in nepredvidljive.

Smart še predobro ve, v kakšnem naletu so Rakete, ki so po zaostanku z 0:3 vstale od mrtvih in lahko v noči na soboto serijo celo izenačijo na 3:3 v zmagah. S tem bi bile pred odločilno sedmo tekmo tudi v veliki psihološki prednosti. Sam se je kot član Boston Celticsov po zaostanku z 0:3 vrnil v konferenčnem finalu leta 2023 proti Miamiju. Popoln preobrat tedaj Bostonu ni uspel, sedmo tekmo so izgubili, kot član Lakersov pa si želi predvsem tega, da sedme tekme s Houstonom sploh ne bi bilo, delo morajo Jezerniki končati že v Teksasu, je odločen.

"Vedeli smo, da bo to težka serija. Mislim, da so vsi to vedeli, in izkazalo se je, da je točno to, kar smo pričakovali, in zdaj se zabava začne," še pravi Smart in priznava, da je imel v peti tekmi, ki so jo v četrtek zjutraj Jezerniki izgubili s 93:99, veliko preveč izgubljenih žog. "Izgubil sem šest žog, kar je zame nesprejemljivo. Še posebej, ker sem imel le dve podaji, še posebej proti tej ekipi. Vsekakor moramo paziti na žogo, vsi skupaj moramo bolje delati, in to nam bo zagotovo pomagalo."

Lakersi so imeli na zadnjih dveh tekmah težave v napadu, čeprav se je na peto tekmo vrnil odličen strelec Austin Reaves. Ta je okreval hitreje kot Luka Dončić, ki ga v prvem krogu končnice zagotovo še ne bo v tekmovalnem pogonu. A čeprav je Reaves zdaj zdrav, še ni ujel strelske forme, ki ga je krasila v rednem delu lige NBA. "Zgrešil sem dve lahki polaganji, zapravil dve ali tri lepe priložnosti pri metu izza črte, pa en majhen met s srednje razdalje … Da, zagotovo pomaga, če ti met steče, ampak enkrat jih zadevaš, drugič ne, zdaj smo osredotočeni na spopad v Houstonu," je povedal Reaves.

V drugi krog končnice se bodo ponoči poskušali prebiti še košarkarji moštev Orlando Magic in Cleveland Cavaliers. Prvi proti Toronto Raptorsom vodijo s 3:2 v zmagah, tokrat pa gostujejo v Kanadi. Drugi s 3:2 vodijo proti najboljši vzhodni ekipi rednega dela Detroit Pistons, napredovanje si bodo poskušali priigrati na domačem igrišču.

Liga NBA, končnica, 1. maj:

Pari končnice: Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /4:0/

Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /3:2/

San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /4:1/

Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /2:4/ Vzhod:

Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /2:3/

Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /3:2/

Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /3:3/

New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /4:2/ / / – izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

