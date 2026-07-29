Dončić v Slovenijo vabi celotno moštvo Lakersov: poteza, ki pove več kot besede

Košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo avgusta v Sloveniji gostil celotno zasedbo Los Angeles Lakers. Po informacijah novinarja ESPN Dava McMenamina bo štiridnevni pripravljalni kamp združeval treninge, igranje golfa, ogled Ljubljane in predvsem druženje pred začetkom uradnih priprav na novo sezono lige NBA.

Košarkarji Los Angeles Lakers naj bi v štirih dneh opravili več skupnih treningov, del programa pa bo namenjen tudi sproščenemu druženju. Na urniku naj bi bila golf in turistični ogled Ljubljane, s čimer bo Luka Dončić soigralcem predstavil tudi okolje, iz katerega prihaja.

Luka Doncic is hosting the entire Los Angeles Lakers roster in Slovenia for a four-day minicamp in August, a source close to the Lakers told ESPN. The itinerary will include workouts, golf and some Ljubljana tourism and bonding ahead of training camp. — Dave McMenamin (@mcten) July 29, 2026

Mini kamp bo potekal še pred uradnim začetkom priprav, zato bo šlo predvsem za neformalno druženje in zgodnje ustvarjanje ekipnih vezi. Obenem pa bo prihod celotne zasedbe ene najbolj prepoznavnih športnih franšiz na svetu izjemna promocija Slovenije in Ljubljane.

Novico je na platformi X objavil Dave McMenamin, ki pri ESPN spremlja Los Angeles Lakers in dogajanje v ligi NBA. Uradnih podrobnosti o natančnem terminu, lokacijah treningov in celotnem programu za zdaj še ni.

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