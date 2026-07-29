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Avtor:
A. T. K.

Sreda,
29. 7. 2026,
17.50

Osveženo pred

30 minut

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Luka Dončić Luka Dončić Los Angeles Lakers Ljubljana

Sreda, 29. 7. 2026, 17.50

30 minut

Dončić v Slovenijo vabi celotno moštvo Lakersov: poteza, ki pove več kot besede

Avtor:
A. T. K.

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Luka Dončić | Luka Dončić naj bi v Ljubljano povabil soigralce iz Los Angeles Lakers. | Foto Filip Barbalić

Luka Dončić naj bi v Ljubljano povabil soigralce iz Los Angeles Lakers.

Foto: Filip Barbalić

Košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo avgusta v Sloveniji gostil celotno zasedbo Los Angeles Lakers. Po informacijah novinarja ESPN Dava McMenamina bo štiridnevni pripravljalni kamp združeval treninge, igranje golfa, ogled Ljubljane in predvsem druženje pred začetkom uradnih priprav na novo sezono lige NBA.

Košarkarji Los Angeles Lakers naj bi v štirih dneh opravili več skupnih treningov, del programa pa bo namenjen tudi sproščenemu druženju. Na urniku naj bi bila golf in turistični ogled Ljubljane, s čimer bo Luka Dončić soigralcem predstavil tudi okolje, iz katerega prihaja.

Mini kamp bo potekal še pred uradnim začetkom priprav, zato bo šlo predvsem za neformalno druženje in zgodnje ustvarjanje ekipnih vezi. Obenem pa bo prihod celotne zasedbe ene najbolj prepoznavnih športnih franšiz na svetu izjemna promocija Slovenije in Ljubljane.

Novico je na platformi X objavil Dave McMenamin, ki pri ESPN spremlja Los Angeles Lakers in dogajanje v ligi NBA. Uradnih podrobnosti o natančnem terminu, lokacijah treningov in celotnem programu za zdaj še ni. 

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