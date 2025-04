Veličastna dobrodošlica za Dončića pred dvobojem z nekdanjimi delodajalci

V Dallasu bo v noči na četrtek zelo čustveno, saj se "domov" vrača slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić, ki je barve moštva iz Teksasa nosil vse do neverjetne menjave igralcev, ki je v začetku februarja pretresla košarkarski svet. Po šestih sezonah in pol, ki jih je preživel pri Teličkih, bo tokrat prvič v svoji karieri v tej dvorani želel poskrbeti za to, da se domače moštvo na koncu srečanja ne bo veselilo točk, ki pa jih Teksašani krvavo potrebujejo v boju za vsaj deveto mesto pred play-inom za končnico, kjer še možnosti za to, da prehitijo Sacramento.

Dončić in Lakers na drugi strani nujno potrebujejo novo zmago v boju za tretje mesto po rednem delu, saj jim sledijo štiri moštva z le zmago manj, dve manj pa ima trenutno osma Minnesota. Jezerniki bodo v Dallasu računali skorajda na popolno zasedbo, izmed prvokategornikov je za srečanje najverjetneje izgubljen le Rui Hachimura. Pri domačih je ta seznam daljši, se je pa po neverjetnih težavah pred tedni vendarle skrajšal. Manjkali bodo Kyrie Irving, Oliver-Maxence Prosper, Jaden Hardy in Dante Exum, nekoliko pa je načet tudi Anthony Davis.

V Dallasu se zagotovo obeta večer, nabit s čustvi, tako za Dončića kot za navijače, ki bodo svojega nekdanjega ljubljenca spremljali v boju s svojim moštvom. Za zahvalo Dončiću za vse, kar je storil za franšizo, so poskrbeli tudi pri Mavericks in mu v znak dobrodošlice veličastno opremili dvorano.

