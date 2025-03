Obeta se nov večer v ligi NBA, v katerem bodo imeli najbolj goreči ljubitelji košarkarskih mojstrovin Luke Dončića znova prikrajšan spanec. Ob 2.30 po slovenskem času se bosta v največjem derbiju lige NBA spopadla branilec naslova Boston in vroči LA Lakers, ki bo lovil deveto zaporedno zmago. To bo prvo gostovanje 26-letnega Ljubljančana v Bostonu po lanskem finalu lige NBA. Dončiću gre v dresu Jezernikov odlično. V zadnjem mesecu dni je zmagal osemkrat zapored. To je njegov najdaljši zmagoviti niz v karieri.

Ko nanese beseda na ligo NBA, se lahko z največjimi uspehi, tradicijo in vnetim rivalstvom pohvalita dva velikana. Boston Celtics in LA Lakers. Skupaj sta osvojila kar 35 od skupno 78 naslovov lige NBA. Kelti, tudi aktualni prvaki, so bili najboljši 18-krat, Jezerniki, ki so bili nazadnje najboljši na drugi strani velike luže leta 2020, pa 17-krat.

Luak Dončić bo gostoval v Bostonu prvič po lanskoletnem finalu lige NBA. Foto: Reuters

Prestižni spopad bo prvič na parketu okusil Luka Dončić. Prejšnji mesec je postal košarkar Jezernikov, s katerim mu gre iz tekme v tekmo bolje. LA Lakers so na krilih LeBrona Jamesa in Luke Dončića nanizali že osem zmag, deveto pa bodo iskali na najbolj zahtevnem gostovanju, v dvorani TD Garden, kjer so doma aktualni prvaki. Prvič po 16 letih se bo zgodilo, da se bosta Boston in LA Lakers pomerila kot drugouvrščeni ekipi obeh konference. Boston na vzhodu (45-18) zaostaja samo za Clevelando, LA Lakers pa na zahodu (40 -21) za Oklahomo Cityjem.

Dončića bo znova pričakal Brown

Jaylen Brown se je lani v finalu izkazal pri pokrivanju in oviranju Luke Dončića. Foto: Reuters Dončić se tako po slabem letu vrača v dvorano, kjer je lani z Dallasom po petih tekmah (1:4) v finalu, takrat je bil že pošteno načet od naporne sezone, priznal premoč Bostonu. Znova bo imel opravka z Jaylenom Brownom, ki je bil zadolžen za pokrivanje slovenskega virtuoza in se izkazal. Brown je prejel tudi priznanje za MVP igralca finala.

V Bostonu se tako obeta spopad številnih zvezdnikov. Pri Jezernikih sta postala James in Dončić eden najboljših dvojcev lige NBA. Pri Bostonu sta to že dolgo Jayson Tatum in Jaylen Brown, odlično pa gre tudi Paytonu Pritchardu, enemu izmed največjih kandidatov za priznanje najboljšega šestega igralca leta. Nastopil naj bi tudi Kristaps Porzingis, ki je izpustil kar nekaj prejšnjih srečanj, in dokazal nesojeno pravilo, kako se košarkarji najraje vračajo na parket prav proti Jezernikom.

Dončić prihaja v Boston z izjemno popotnico. Nanizal je dve tekmi, na katerih je presegel mejo 30 točk in 10 asistenc. To je pred njim v zgodovini LA Lakers uspelo le še štirim velikanom. To so LeBron James, Kobe Bryant, Magic Johnson in Jerry West.

Luka Doncic is the 5th Lakers player to ever record back-to-back 30p/10a games.



He joins LeBron, Kobe, Magic, & West. pic.twitter.com/cuKdbB8z7n — Real Sports (@realapp_) March 7, 2025

Zanimivo je, da Dončić z Lakersi ni še nikoli izgubil proti tekmecu, ki je imel na dan srečanja na lestvici več zmag kot porazov. Edina poraza je doživel proti enima izmed najslabših ekip lige NBA, Utahu (v gosteh) in Charlottu (doma), sicer pa kot po tekočem traku premagoval dobro stoječe tekmece. Je to dobra napoved pred spektaklom v Bostonu, saj so Celtics v tem trenutku tretja najboljša ekipa sezone? Jezerniki so tako nanizali kar 12 zmag na tekmah, kjer so se merili s tekmecem s tekmecem, ki je zbral več zmag kot porazov.

Liga NBA, 8. marec:

