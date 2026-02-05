Lakers na 50. tekmi sezone, Dallas prvič po slovesu Davisa

V noči, ko se končuje prestopni rok, Luka Dončić in Los Angeles Lakers igrajo 50. od 82 tekem rednega dela lige NBA. Imajo 30 zmag. Pri 29 zmagah in 21 porazih so njihovi tokratni tekmeci Philadelphia 76ers. To je prva domača tekma za Lakerse po osmih zaporednih gostovanjih, ko so petkrat zmagali.

Los Angeles Lakers in Philadelphia 76ers se merijo drugič v tej sezoni, pred dvema mesecema so Luka Dončić in soigralci zmagali s 112:108. Na tisti tekmi je Ljubljančan dosegel trojnega dvojčka: 31 točk, 15 skokov in 11 asistenc. V zaključku tekme je trojko za zmago zadel LeBron James (29 točka). Takrat je pomemben delež k zmagi prispeval tudi Austin Reaves, ki ga je Los Angeles pogrešal celoten januar, se je pa branilec po poškodbi mečne mišice vrnil na parket na prejšnji tekmi. Lakers so v torek v New Yorku s 125:109 premagali Brooklyn Netse. Luka je dal 24 točk, LeBron 25, Austin, ki je začel na klopi in igral 21 minut, pa 15 točk.

Novi član Los Angeles Lakersov bo postal Luke Kennard, ki prihaja iz Atlante Hawksov. V zameno zanj je na drugo stran ZDA odšel Gabe Vincent, Atlanti pa so dali še izbor na naboru v drugem krogu leta 2032.

Za 20. zmago sezone igrajo Dallas Mavericks. Nasprotnik so San Antonio Spurs, ki imajo že 34 zmag. Dallas se je večer prej znebil Anthonyja Davisa, ki se po lanski kupčiji za Luko Dončića ni izkazal za pravo okrepitev. Poslali so ga v Washington Wizardse. V posel je bilo vključenih še sedem igralcev, je pa Dallas dobil tudi pet izbor na naboru. Namen kupčije je bil tako v prvi vrsti to, da Dallas na naslednjih naborih zgradi novo ekipo okrog Cooperja Flagga.

Liga NBA, 5. februar:

Lestvici