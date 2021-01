Čudežni Luka Dončić z novim rekordom #video

Luka Dončić je proti Charlotte Hornets podelil največ blokad (4) v karieri, sicer pa tekmo končal pri 34 točkah, 13 skokih in 9 asistencah. Ena asistenca mu je zmanjkala do trojnega dvojčka.

Dallas Mavericks so na krilih izvrstnega Luka Dončića, ki je podelil največ blokad v karieri (4), podaljšali zmagoviti niz na štiri zmage. Slovenski košarkarski čarodej je bil od trojnega dvojčka oddaljen le asistenco - 34 točk, 13 skokov, 9 asistenc. Tokrat so s 104:93 padli Charlotte Hornets, pa čeprav glavni trener Rick Carlisle zaradi karantene in covid-19 protokolov ni mogel računati na Josha Richardsona, Maxija Kleberja, Doriana Finneyja-Smitha, Dwighta Powella in Jalena Brunsona. Zato pa so navijači Dallasa pozdravili vrnitev rekonvalescenta Kristapsa Porzingisa.

Koronavirus ter z njim povezani striktni protokoli lige NBA so zdesetkali vrste Dallas Mavericks, ki so morali ponedeljkov obračun proti New Orleans Pelicans preložiti. Teksačanom se je v nadaljevanju tedna vendarle prižgala zelena luč za odhod na gostovanje k Charlotte Hornets, a glavni trener Rick Carlisle na letalo ni mogel popeljati peterice Josha Richardsona, Maxija Kleberja, Doriana Finneyja-Smitha, Dwighta Powella in Jalena Brunsona.

Vrhunci igre Luka Dončića

A je imel v svojih vrstah Luko Dončića in povratnika po poškodbi Kristapsa Porzingisa. Latvijec je oktobra prestal operacijo kolena in izpustil uvodnih devet tekem nove sezone. Hitro je zadel dve trojki, tekmo pa končal pri 16 točkah v 21 minutah. "Neverjeten igralec je. Na parketu je prebil le dvajset minut. Za prvo tekmo je odigral izvrstno. Vse boljši bo. Potrebovali ga bomo," je Dončić spregovoril o rekonvalescentu.

Izjemna tretja četrtina, rekord po številu blokad

Noro predstavo je medtem spet zrežiral slovenski virtuoz. Že v prvi četrtini je nakazal, da bi lahko bila to njegova noč. Enajstim točkam je v statistiko vpisal še pet asistenc, na parketu pa prebil vseh 12 minut. Potem ko je večji del druge četrtine presedel na klopi, je zacvetel v tretji, v kateri je dosegel kar 16 točk.

Dallas je takoj ob začetku drugega polčasa vodil že za 20 pri 63:43, a so se domačini približali na deset točk zaostanka (62:72). Prav Luka je bil tisti, ki je z raznovrstno igro poskrbel, da je Dallas v zadnji del tekme vstopil s prednostjo 15 točk. Od trojnega dvojčka je bil oddaljen le še dve asistenci. Povrhu vsega je podelil tudi štiri blokade, kar je njegov rekord v ligi NBA. "Rekel sem super, ima štiri blokade. Ko bi imel vsaj jaz eno, sem si zaželel" se je zasmejal 224 cm visoki Boban Marjanović, ki je velik Dončićev prijatelj, za zmago pa je v 15 minutah prispeval osem točk.

Trojnega dvojčka ni izsiljeval, Dallas medtem popeljal do četrte zaporedne zmage

Ker so imeli Mavericks otipljivo prednost, ne bi bilo nič nenavadnega, če bi Carlisle v zadnji četrtini Dončića kar pustil sedeti na klopi. A ga je še enkrat poslal v ogenj. Slovenski košarkar je bil osrednja figura ob četrti zaporedni zmagi Dallas Mavericks. Vsega asistenca, ki je v zaključku ni izsiljeval, mu je zmanjkala do trojnega dvojčka. Pohvalil se je lahko s 34 točkami, 13 skoki, 9 asistencami in štirimi blokadami. Predvsem pa je bil vesel dejstva, da je zadel tudi trojke - pet iz devetih poizkusov.

Z zmago se je Dallas oddolžil Sršenom za poraz ob koncu leta 2020, ko so ga ponižali s 118:99. Na tisti tekmi so povsem zaustavili Dončića, ki je dosegel zanj skromnih 12 točk, zlati slovenski reprezentant pa se je v noči na četrtek oddolžil za takratno bolj bledo predstavo.

Harden poskrbel za vroče dogajanje s prestopom k Brooklyn Nets

Na gostovanju so bili uspešni tudi košarkarji Milwaukee Bucks, ki so imeli v svojih vrstah razpoloženega Giannisa Antetokounmpoja - pohvalil se je z novim trojnim dvojčkom (22 točk, 10 skokov in 10 asistenc).

James Harden bo po novem član Brooklyn Nets. Foto: Reuters

Že pred samim dogajanjem na parketu pa je v noči na četrtek dvignil temperaturo James Harden. Zvezdnik lige NBA je naposled le izsilil prestop iz Houston Rockets v Brooklyn Nets, kjer bo zdaj skupaj s Kevinom Durantom in Kyriejem Irvingom sestavljal napadalni trojček. Lahko pa se je že veselil zmage novega moštva, ki je v newyorškem derbiju premagalo New York Knicks. S 26 točkami je bil pri Nets strelsko najbolj razpoložen Durant.

Spored tekem v ligi NBA sicer še naprej kroji covid-19, ponoči tako niso bile odigrane tekme med Washingtonom in Utahom, Bostonom in Orlandom ter Phoenixom in Atlanto. Te so prestavljene na poznejši, za zdaj še neznan termin.

Liga NBA, 13. januar: Charlotte Hornets : Dallas Mavericks 93:104

Rozier 18; Dončić 34 točk (met za 3 5/9, za 2 9/16, prosti meti 1/2), 13 skokov, 9 asistenc, 4 blokade, 2 ukr. žogi, 4 izg. žoge v 35 min., Hardaway jr. 18, Porzingis 16 Detroit Pistons : Milwaukee Bucks 101:110

Grant 22; Antetokounmpo 22, 10 sk in asis., Holiday 21 New York Knicks : Brooklyn Nets 109:116

Randle 30; Durant 30, Brown in Harris 15 Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans Sacramento Kings - Portland Trail Blazers Washington Wizards - Utah Jazz* Boston Celtics - Orlando Magic* Phoenix Suns - Atlanta Hawks* * - tekme so prestavljene zaradi okuženosti s koronavirusom

