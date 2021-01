Bradati ostrostrelec Houstona le izsilil odhod v Brooklyn

James Harden, prvi strelec moštva Houston Rockets, je kot poročajo dobro obveščeni ameriški novinarji, izsilil odhod v drug klub. Že nekaj časa je bil nezadovoljen v Teksasu, na tekmah je igral medlo, na treningih se ni pojavljal, po zadnjem porazu prozi LA Lakers se je javno pritoževal nad pomanjkanjem talenta in kemije v moštvu, danes pa naj bi dobil izpisnico in se bo podal k Brooklyn Nets.

Harden, trikratni kralj strelcev v košarkarski ligi NBA, je zaključil z igranjem za Houston Rockets, kjer je preživel zadnjih sedem sezon. Po pisanju dobro obveščenih virov naj bi kariero nadaljeval v Brooklynu, kjer se bo pridružil Kevinu Durantu in Kyrieju Irvingu.

Houston in Brooklyn naj bi se sporazumela za precej zapleten posel, v katerega sta vpletena še Indiana Pacers in Cleveland Cavaliers. V paketu je zajetih nekaj takojšnjih prestopov, kot tudi pravice za naslednjih nekaj naborov.

ESPN poroča, da bo Brooklyn za Hardna mesto izpraznil s tem, da v Cleveland pošilja Jarretta Allena in Taureana Princa, Houston pa bo iz Clevelanda dobil Danteja Exuma in iz Brooklyna Rodionsa Kurucsa. Nets so Rockets prepustili tudi prve izbore na draftih v letih 2022, 2024 in 2026, izbor v prvem krogu drafta leta 2022 pa je Houstonu prepustil še Cleveland.

V Brooklynu bo tako preko noči nastala t. i. "super" ekipa s Hardnom, Durantom in Irvingom, kritiki pa se že zdaj sprašujejo, kdo sploh pa bo v tej družbi asov podajal žogo?

Preberite še: