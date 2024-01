Luka Dončić in Mavericks začenjajo domači niz, nekaj skrbi pri Exumu

"Mislim, da smo se vsi malce sprostili, ko se je Kai vrnil na igrišče," se je povratka pomembnega soigralca razveselil tudi Luka Dončić. A kot kaže, so se Mavericks na tekmi z Utahom sprostili malce preveč, doživeli so namreč hud poraz. Irving, ki je zaradi poškodbe stopala manjkal kar 12 tekem, se je vrnil s 14 točkami, Dončić je bil z 19 točkami daleč pod svojim povprečjem te sezone, je pa soigralcem podelil kar 14 asistenc.

"Vsi smo seveda veseli njegovega povratka, ampak zdaj nas čaka dolg niz domačih tekem in upam, da smo vsi pripravljeni," je na serijo sedmih tekem v Dallasu opozoril Dončić. A vsi vendarle niso pripravljeni, na seznamu poškodovanih ostaja nemški center Maxi Kleber, za nameček pa nekaj skrbi strokovnemu štabu teksaške ekipe s trenerjem Jasonom Kiddom na čelu povzroča še stanje Danteja Exuma. Avstralec si je prav na tekmi v Utahu poškodoval peto in je za prvi obračun s Portlandom vprašljiv.

Bodo poskočili po lestvici?

Mavericks so zdaj z 19 zmagami in petnajstimi porazi sedma ekipa na lestvici zahodne konference, na domačih tekmah je njihov izplen v sezoni osem zmag in sedem porazov, zdaj pa si želijo z dobro serijo zmag ta odstotek kar najbolj popraviti. A tekmeci ne bodo lahki. Portland sicer vsaj na papirju ne spada med najnevarnejše. V tej sezoni sta se moštvi pomerili že dvakrat, obakrat v Portlandu in obakrat je zmagal Dallas. 9. decembra lani s 125:112 (Dončič 32 točk, deset asistenc), osem dni kasneje pa še s 131:120. Na tej tekmi je Dončić zablestel s 40 točkami, 12 skoki in desetimi asistencami. Tokrat bo pri Portlandu manjkal DeAndre Ayton (poškodba kolena), vprašljiv pa je nastop obolelega Anferneeja Simonsa.

S Portlandom se bodo Mavericks pomerili še v soboto zjutraj po slovenskem času, nato pa bo spored nekoliko težji. V noči na ponedeljek (8. januarja) v Dallas prihaja vodilna ekipa zahodne konference Minnesota Timberwolves, v sredo (10. januar) še Memphis Grizzlies, pa v petek (12. januar) New York Knicks, za zaključek domače serije pa Mavericks čakata še dve zaporedni tekmi z New Orleans Pelicans (14. in 15. januarja). Naslednje gostovanje Dončića in soigralce čaka šele 18. januarja, ko se bodo odpravili v Los Angeles k ekipi Lakers.

