O Luki Dončiću ni nobenih dvomov

Pred šesto tekmo v American Airlines Centru se spomini nehote vrnejo v leto 2021 in prvi krog končnice, ko so se Mavsi soočili z enakim izzivom – proti isti franšizi – v prvem krogu končnice leta 2021. Tistega leta so košarkarji zasedbe iz Teksasa prav tako povedli s 3:2 v zmagah nad Clippersi, potem ko so zmagali na peti tekmi v Los Angelesu. Vse, kar bi Mavsi morali storiti, je bilo zmagati na še enem srečanju in napredovali bi v polfinale zahodne konference. Mavericks so na šesti tekmi leta 2021 slabih osem minut pred koncem še vodili s 85:84, a nato izgubili, klonili tudi na naslednjem obračunu in ostali pred vrati konferenčnega polfinala.

Dallas ima na voljo prvo zaključno žogo za uvrstitev v konferenčni polfinale. Foto: Reuters

A tista sezona je z razlogom že v preteklosti, od takrat pa sta ekipi temeljito spremenili svoji zasedbi. "Ne, ne, prosim, pogovarjajmo se o sedanjosti," je že po zmagi na peti tekmi dejal Luka Dončić, ki je v American Airlines Centru odigral najboljšo tekmo letošnje končnice, dosegel je 35 točk, 7 skokov in 10 asistenc. "Mislim, da sem v primerjavi s prejšnjimi tekmami igral hitreje, moram biti le bolj odločen in agresiven ter prodirati v raketo. Naše delo še ni končano, pripraviti se moramo na naslednje srečanje," je bil po zadnjem obračunu jasen Dončić.

Terance Mann je bil na zadnjih tekmah večino časa zadolžen za obrambo Luke Dončića. Foto: Reuters

Slovenec je imel v zadnjem času precej težav z zvinom desnega kolena, ob tem se je spopadal tudi s prehladom, tako da so bili njegovi nastopi pred zadnjimi srečanji vselej pod vprašajem. A pred šestim srečanjem s Clippersi dvomov ni, saj Dončića ni na listi košarkarjev, katerih nastop bi bil negotov. Na seznamu košarkarjev, ki ne bodo igrali, je po zvinu gležnja znova Tim Hardaway Jr., medtem ko bo imel Jason Kidd na voljo vse preostale košarkarje.

Pri LA Clippers na parketu znova ne bo Kawhija Leonarda, pod vprašajem je tudi nastop Teranca Manna, ki ima težave z desno nogo, potem ko je prejel udarec na peti tekmi. Morebitna odsotnost Manna, ki ima med svojimi zadolžitvami med drugim tudi obrambne naloge nad Dončićem, bi bila lahko za zasedbo Tya Lueja velik udarec. Pri Clippersih ogromno upov polagajo na Jamesa Hardna in Paula Georga, ki na zadnjem obračunu nista bila razpoložena v napadu.

"Zdaj gremo domov, pomembno je, da dokončamo delo. Ničesar nočemo in ne bomo tvegali, vemo, kaj je naša naloga. Naloga bo enaka kot na zadnji tekmi, ko smo jih želeli spraviti s črte za tri točke, da napadajo obroč, kjer sta svoje delo med drugim odlično opravila Gafford in Lively. Zdaj bo enako," je bil jasen Derrick Jones Jr.

Če bo Dallasu uspelo, bo to za Mavse tretja zmaga v serijah končnice od leta 2011, ko so osvojili šampionski prstan. Mavericks so bili v končnici zatem dvakrat uspešni le še leta 2022, ko so se zavihteli v konferenčni finale.

Liga NBA, 3. maj: