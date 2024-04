To je prva samozadostna energetska skupnost v Sloveniji #video

Če so bili prvi koraki na poti k trajnosti in samooskrbi počasni in previdni, smo zdaj vse bolj priča velikim premikom, ki s seboj končno prinašajo tudi korenite pozitivne spremembe. Vse več gospodinjstev po vsej Sloveniji se odloča za gradnjo sončnih elektrarn, uporabo hranilnikov, električnih avtomobilov, še več, v Sloveniji je že nastala tudi prva samozadostna energetska skupnost prihodnosti. Vsemu temu sledijo tudi podjetja, ki v svoje delovanje vpeljujejo trajnostne prakse ter vlagajo v samooskrbo. V korak s časom pa gre z novim omrežninskim aktom, ki uvaja pettarifni sistem, tudi zakonodaja. Preverili smo dobre prakse podjetij, usmerjenih v zeleno prihodnost.

Luče, prva slovenska samooskrbna energetska skupnost. Foto: Petrol d. d.

Kako deluje prva samozadostna energetska skupnost v Sloveniji? Samozadostne energetske skupnosti so skupnosti prihodnosti. Evropska unija je zagnala pilotski projekt Compile, v okviru katerega so nastale prve samozadostne energetske skupnosti, ena izmed njih tudi v Sloveniji. V Lučah se je povečala samozadostnost in zanesljivost oskrbe z energijo, veliko iz obnovljivih virov. Foto: Petrol d. d. Naselje Luče je bilo zaradi težav z nizko napetostjo električnega omrežja ter pogostimi prekinitvami električnega napajanja, ki so ga povzročile vremenske nevšečnosti, kot nalašč za prvi tovrsten projekt pri nas. V podjetju Petrol so tako skupaj s podjetjem Elektro Celje in ljubljansko Fakulteto za elektrotehniko v sklopu projekta Compile v Lučah vzpostavili prvo slovensko lokalno samooskrbno energetsko skupnost. Tamkajšnji prebivalci zdaj živijo v skupnosti, ki sama proizvaja električno energijo iz naravnih virov za vse svoje potrebe. Viške lahko shranjujejo v hranilnike električne energije in jih porabijo ponoči oziroma v času nižje proizvodnje ali izpada električne energije iz omrežja. Več o delovanju si lahko ogledate v spodnjem videoprikazu.

Celovita energetska rešitev za gospodinjstva in podjetja

Petrol je ponudnik celovitih energetskih rešitev in storitev za gospodinjstva, skupnosti in podjetja, pri čemer zagotavlja produkte vodilnih svetovnih proizvajalcev. Zagotavlja svetovanje, izvedbo projektov sončnih elektrarn, shranjevanje energije, tudi z industrijskimi hranilniki, pa ogrevanje, hlajenje, energetsko prenovo stavb, učinkovito razsvetljavo, energetsko samozadostnost, električne polnilnice, vzdrževanje in upravljanje samooskrbnih skupnosti.

Kot zanesljiv in celovit energetski partner Petrol sledi prehodu v nizkoogljično družbo, pri čemer svojim strankam omogoča kar najširši spekter energetskih rešitev, med katerim lahko vsakdo najde nekaj zase. Zagotavlja tudi dolgoročno oskrbo z električno energijo za mala, srednje velika in velika podjetja, ki se lahko na ta način zaščitijo pred cenovnimi nihanji električne energije na trgu.

Kako sončne elektrarne v kombinaciji z baterijo znižujejo ceno električne energije?

Ustrezna kombinacija sončne elektrarne in baterijskega hranilnika električne energije zagotavlja največjo mogočo mero samooskrbe. Dovolj zmogljiv hranilnik električne energije shranjuje viške električne energije, ki jih ustvarja sončna elektrarna.

Vsa elektrika, ki se ob proizvodnji ne uporabi v gospodinjstvu oziroma podjetju, se tako shrani v baterijo in je na voljo za pozneje. Ali za obdobje, ko sončna elektrarna ne more proizvesti dovolj sončne energije, ali za takrat, ko je potrebna dodatna elektrika iz električnega omrežja. Baterija omogoča tudi, da se shranjena energija porablja takrat, ko je elektrika iz omrežja najdražja, medtem ko se lahko polni v času, ko je elektrika najcenejša, torej ponoči in v sončnih poletnih dneh.

Pomembna razvojna dejavnost skupine Petrol je uvajanje novih energetskih dejavnosti in proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov. Foto: Petrol d. d.

Na ta način baterija omogoča poleg večje samooskrbe tudi zniževanje obračunske moči in s tem še dodatno nižji strošek za oskrbo z električno energijo. S pomočjo baterije se lahko izognete tudi situaciji, ko bi zaradi velike hkratne porabe več električnih odjemalcev, morali plačati penale oziroma kazenske odbitke po novem omrežninskem aktu.

Kombinacija sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom za večjo uporabo obnovljive energije v e-mobilnosti Število voznikov, ki se odločajo za nakup električnega avtomobila, narašča, kar je opazno tudi na naših cestah. Temu pa mora seveda slediti tudi infrastruktura. Kot stabilno slovensko podjetje, ki je na trgu prisotno že skoraj 80 let, Petrol sledi svoji strategiji razvoja do leta 2050, kjer je trajnostni razvoj ključna prioriteta: znižati ogljični odtis lastne dejavnosti za 40 odstotkov in nameniti 35 odstotkov vlaganj v projekte energetske vrednosti. Tako je Petrol na Kozini postavil pilotni hranilnik električne energije, ki bo poti z električnim avtomobilom v prihodnje še olajšal.

Največja mreža e-polnilnic v Sloveniji

Kot odgovorno energetsko podjetje ter pomemben akter v naši širši regiji si Petrol prizadeva za zmanjševanje odvisnosti od fosilnih goriv. S takšnim vlaganjem v polnilno infrastrukturo ima Petrol danes največjo mrežo e-polnilnic v Sloveniji, ki jo uporablja več kot 90 odstotkov vseh voznikov električnih avtomobilov v Sloveniji.

Na polnilnih mestih v Sloveniji, na Hrvaškem, v Črni gori in Srbiji ima Petrol skoraj 500 polnilnic, ki jih napaja energija sonca in vetra. V sodelovanju s partnerji so v preteklem letu odprli tri dodatne polnilne parke:

na glavni železniški postaji v Ljubljani,

pred nakupovalnim središčem Supernova Šiška in

na ljubljanskem letališču Fraport.

Do leta 2050 želijo pri Petrolu preseči mejnik 1.500 polnilnic.

Donat, vodilna blagovna znamka naravne mineralne vode, je v sodelovanju s Petrolom postavil največjo sončno elektrarno skupine Atlantic Group. Z letno proizvodnjo električne energije v višini 1,01 GWh, kar je, za lažjo primerjavo, količina električne energije, ki sicer zadostuje za porabo 350 povprečnih gospodinjstev. S tem bodo pokrili 31 odstotkov energetskih potreb lokacije, zmanjšali stroške energije za četrtino in pomembno prispevali k varovanju okolja.

Nova sončna elektrarna na strehi polnilnice Donata odraža zavezanost Atlantic Grupe k trajnostnim praksam ter prispeva k zeleni prihodnosti in okoljski odgovornosti podjetja. Foto: Atlantic Grupa

Med večjimi referenčnimi primeri projektov, s katerimi Petrol zagotavlja rešitev za energetske izzive podjetij, so še:

SIJ Acroni,

Cinkarna Celje (izvedeni že 3 projekti sončnih elektrarn),

Atlantic Grupa HR (sončna elektrarna v Zagrebu),

Spar (sončne elektrarne na 17 poslovalnicah po vsej Sloveniji),

Hidria (elektrarni na dveh lokacijah: v Spodnji Idriji in Tolminu),

Kobal nepremičnine (3 lokacije v Ljubljani in okolici) …

Energetski prehod podjetij in mest

Kot dolgoročen in stabilen partner v energetskem prehodu podjetij in mest v nizkoogljično družbo danes v okviru skupine Petrol obratujejo že dve polji vetrnih elektrarn, številne sončne elektrarne in šest malih hidroelektrarn. Do leta 2050 bo skupna inštalirana moč vetrnih in sončnih elektrarn znašala že 164 MW.

V fazi izgradnje je Petrolov projekt ene največjih sončnih elektrarn v regiji. Ta bo v sklopu treh lokacij, ki obkrožajo vetrni park Ljubač (Suknovci, Vrbnik in Pliskovo na Hrvaškem) imel skupno moč 22MW. Letos načrtujejo tudi gradnjo vetrne elektrarne Dazlina na Hrvaškem.

Petrolova sončna elektrarna Vrbnik, v ozadju pa Petrolovo vetrno polje Ljubač na Hrvaškem. Foto: Petrol d. d.

S pomočjo evropskih sredstev Petrol na lastnih prodajnih mestih po Sloveniji v sklopu projekta Petrol Green gradi sončne elektrarne, ki bodo pomagale napajati bencinske servise in manjšati emisije toplogrednih plinov. Projekt Petrol Green v Sloveniji v številkah: skupna moč elektrarn: 5,25 MW,

4,49 MW zelene električne energije,

proizvodnja energije: 5,5 GWh,

energetska samooskrba prodajnih mest do 50 odstotkov,

zmanjšanje izpustov CO2: 2.275 ton emisij manj. Projekt Petrol Green ima potencial širitve iz Slovenije tudi na Hrvaško, kjer si v prvi fazi želijo vključiti 20 primernih lokacij za namestitev sončnih panelov, projekte pa so začeli pripravljati tudi že v Srbiji ter Bosni in Hercegovini.

Geotermalna energija in zeleni vodik

V luči iskanja trajnostnih energetskih rešitev Petrol deluje tudi v smeri geotermalne energije ter uporabe zelenega vodika. Na obstoječi plinski vrtini v občini Lendava bodo z eno suho vrtino in minimalnim vplivom na okolje pridobili geotermalno energijo, ki bo napajala elektrarno moči 50 kW in letno zagotovila kar 400 MWh električne energije.

Petrol pa je dejaven tudi pri razvoju zelenega vodika. Osemnajst vodilnih podjetij, organizacij in občin je združilo moči za razvoj tehnologije, ki bo ključna pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in prehodu na trajnostno energijo.