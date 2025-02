Luka Dončić praznuje, bo le našel strelski ritem?

LA Lakers so v zmagovitem nizu, dobili so štiri zaporedne tekme in slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki prav danes praznuje 26. rojstni dan, je iz tekme v tekmo bolj podoben košarkarju, ki je sedem let navduševal v dresu Dallasa. Le prave strelske forme še ni našel, kar je po petkovi zmagi nad Minnesoto poudaril tudi sam. "Da, to je izziv zame. Zadevati moram začeti tudi tiste enostavnejše mete, najti moram spet pravi ritem," je Ljubljančan povedal po nedavni zmagi LA Lakers, ob kateri je prispeval 21 točk, a je imel le 30-odstotni met iz igre za dve točki in le 11-odstotnega za tri, saj je zadel le eno trojko iz devetih poskusov, je bila pa ta naravnost osupljiva.

Izziva se veseli in že v noči na soboto bo imel priložnost, da strelsko statistiko popravi na mestnem derbiju z LA Clippers. Ti so z 32 zmagami in 26 porazi trenutno šesta ekipa zahodne konference, nazadnje pa so s 122:117 premagali Chicago Bulls. Na medsebojnih tekmah v tej sezoni je izid med moštvoma iz Los Angelesa poravnan na 1:1. 20. januarja so v Inglewoodu zmagali Clippers s 116:102, 5. februarja prav tako v dvorani Intuit Dome je bilo 122:97 za Lakers.

Zdaj sledita dve zaporedni tekmi v areni Crypto.com. Mestna tekmeca se bosta pomerila tudi v noči na ponedeljek po slovenskem času (3.30).

