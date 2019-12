Ponoči bo jasno, kdo je najslabši v ligi NBA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Atlanta izgublja, njen mladi zvezdnik Trae Young pa blesti in je trenutno četrti najboljši strelec lige, za vodilnim Jamesom Hardnom, Giannisom Antetokounmpom in našim Luko Dončićem. Foto: Reuters

V košarkarski ligi NBA bo v noči na torek odigranih šest tekem, vodilna ekipa vzhodne konference Milwaukee Bucks in njen zvezdnik Giannis Antetokounmpo gostijo letos blede New York Knicks, ki slasti zmage niso občutili že šest zaporednih tekem. Napet bi lahko bil spopad Philadelphia 76ers, pete ekipe vzhoda, z moštvom Utah Jazz, šesto ekipo zahoda, nadvse zanimiv pa bo bržčas tudi obračun moštev Atlanta Hawks in Golden State Warriors, ki sta povsem na dnu lestvic.