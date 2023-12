Luka Dončić ruši rekorde, Mavericks upajo, da bodo tokrat deževale trojke

Dallas Mavericks so v petek zjutraj po našem času prekinili niz zmag in s 101:119 izgubili obračun z najboljšo ekipo zahodne konference Minnesota Timberwolves. Odpovedal jim je met za tri točke. "Imeli smo priložnosti, a žoga ni in ni hotela v koš. Bil je pač en tistih večerov," je po porazu potarnal trener teksaške ekipe Jason Kidd. Strelsko je bil razpoložen slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je dosegel 39 točk in podelil 13 asistenc. V noči na nedeljo se bodo Mavericks pomerili s Portlandom in upajo, da bodo tokrat deževale trojke.

Jason Kidd je po devetem porazu Dallasa v sezoni obžaloval predvsem neizkoriščene mete za tri točke. "Imeli smo odprte mete, a žoga ni hotela v koš. Bil je pač takšen večer. To nas ne sme pobiti, v naši igri je bilo vseeno veliko pozitivnih stvari, treba je priznati, da je bila Minnesota boljša, je le ena najboljših ekip v ligi," se je spomnil petkovega poraza v Dallasu. Začudilo ga je tudi veliko število izgubljenih žog, kar 11 v drugem polčasu. "Ponavadi žoge izgubljamo v prvem polčasu in v drugem to popravimo, tokrat jih je bilo preveč."

Zdaj so Mavericks na poti, v noči na nedeljo gostujejo v Portlandu pri Trail Blazersih, moštvu, ki so ga pred dobrim tednom dni doma premagali s 125:112. Luka Dončić je takrat dosegel 32 točk in podelil deset asistenc, Dante Exum jih je prispeval 23 in jim dodal sedem asistenc, to pa je bila tekma, na kateri je Dwight Powel nerodno padel na soigralca Kyrieja Irvinga in ga poškodoval. Irvinga tudi tokrat ne bo na igrišču, Kidd bo pogrešal tudi Josha Greena in Maxija Kleberja, vprašljiv je tudi nastop Setha Curryja, ki je zbolel.

Luka Dončić je na tekmi z Minnesoto izenačil rekord franšize Dallas Mavericks, ko je še na 78. tekmi dosegel več kot 35 točk. Prvo mesto na večni lestvici si deli z nemško legendo Dirkom Nowitzkim, nocoj pa ga lahko pusti za seboj. Podre lahko tudi svoj rekord iz sezone 2022/23, ko je na devetih zaporednih tekmah dosegel najmanj 30 točk. V petek zjutraj ga je izenačil, nazadnje je manj kot 30 točk dosegel 20. novembra pri porazu s Sacramentom, ko je končal s 25 točkami.

Portland je letos neprepričljiv, ima le šest zmag in kar 17 porazov, izgubil je zadnjih pet tekem, na lestvici zahodne konference je 13., slabša sta le San Antonio in Memphis. Dallas je s 15 zmagami in devetimi porazi četrta ekipa zahoda, zaostaja le za Minnesoto, Denverjem in Oklahomo.

Iz Portlanda nato Mavericks potujejo še k prvakom v Denver, kjer jih obračun z Nikolo Jokićem in njegovimi Nuggetsi čaka v noči na torek.

Liga NBA, 16. december

Lestvica

