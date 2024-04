To so najlepše kolesarske poti po Hrvaški

Ali razmišljate, da bi svoje naslednje počitnice preživeli na kolesu, raziskovali nove kraje in doživeli pustolovščino na dveh kolesih? Kolesarske počitnice vam omogočajo, da raziskujete svet na najbolj naraven in pristen način. So več kot le aktivno preživljanje časa, omogočajo vam, da doživite regijo ali državo na način, ki ga sicer ne bi mogli.

Med Slovenci najbolj priljubljena počitniška destinacija

Hrvaška med Slovenci velja za najbolj priljubljeno počitniško destinacijo, kamor se večina odpravi poleti. A zaradi kombinacije sončne riviere ob morju in svežine planinskih vrhov, ki ju lahko doživite na enem potovanju, je vse bolj priljubljena destinacija tudi izven poletnih počitnic, ko sredozemsko podnebje omogoča prijetne temperature za kolesarjenje.

Hrvaška ponuja kolesarske poti, ki se razprostirajo tako po otokih kot tudi ob obali in v gorah. Na teh poteh boste lahko uživali v čarobnih razgledih, ki jih obarva spomladanska paleta barv, in odkrivali zgodovinske skrivnosti te regije. V nadaljevanju članka preverite, katere poti spadajo med najlepše.

Otok Mljet Foto: Julien Duval

Nedaleč od Dubrovnika je najbolj zelen otok Mljet z narodnim parkom. Otok je znan po bogati kulturni in zgodovinski dediščini ter edinstvenem ekosistemu, ki privablja obiskovalce. Vožnja z avtomobilom je v parku prepovedana, zato je kolesarjenje odličen način za raziskovanje naravnih lepot.

Kolesarjenje omogoča odkrivanje Velikega in Malega jezera ter vzpon na razgledno točko Montokuc, od koder je čudovit panoramski pogled na Mljet in okoliške otoke. Kolo je tu priročno prevozno sredstvo tudi za doseganje mest, kjer je treba del poti prehoditi peš, kot so vzponi na hribe ali dostop do obale. Postanki med potovanjem prinašajo priložnosti za odkrivanje skritih kotičkov otoka in uživanje v naravi. Zaradi lepote otoka je postanek pogosto zanimivejši od vožnje.

Gorski Kotar Foto: Ivo Biočina

Gorski Kotar ponuja pravo kolesarsko doživetje, ki združuje naravne lepote, kulturno dediščino in gurmanske užitke tega območja. S slikovitimi gorami, tišino gozdov, bogastvom kraških oblik in lepotami jezer ter rek je Gorski Kotar prava oaza za ljubitelje kolesarjenja.

Goranska kolesarska transverzala predstavlja osrednjo pot za raziskovanje tega območja. Sestavljena je iz sedmih etap, ki potekajo ob pomembnih znamenitostih Gorskega Kotarja. Vsaka etapa je podrobno opisana, tako da kolesarji lahko načrtujejo večdnevne aktivnosti in se prepustijo odkrivanju naravnih lepot in kulturne dediščine tega kraja. Transverzala skupaj s povezavami omogoča več kot 400 kilometrov edinstvenega doživetja in zadovolji tudi najbolj izkušene kolesarje.

Poleg transverzale je Gorski Kotar opremljen tudi z raznoliko mrežo t. i. kapilarnih kolesarskih poti. S tremi cestnimi, devetimi treking in 21 mtb potmi bo vsak kolesar našel nekaj zase. Z dolžino med 25 in 30 kilometri in možnostjo povezovanja med potmi lahko svojo kolesarsko pot prilagodite svojim željam in pripravljenosti.

Gacka dolina Foto: Ivan Sardi

Hrvaška je del mreže kolesarskih poti EuroVelo, ki povezuje celotno Evropo. Označene ture so primerne tako za krajše izlete kot za večdnevna potovanja s kolesom. EuroVelo vključuje 17 kolesarskih poti, ki se potekajo skozi 42 evropskih držav, s skupno dolžino poti več kot 90 tisoč kilometrov.

Kolesarska pot EuroVelo 13 oz. Pot železne zavese na Hrvaško vstopa iz Madžarske na mejnem prehodu Gola. Drugi vstop je na mejnem prehodu Goričan v Medžimurju, kjer lahko obiskovalci obiščejo Donji Kraljevec, rojstni kraj in dom dr. Rudolfa Steinerja, filozofa, znanega po antropozofiji in biodinamičnem kmetovanju.

Pot poteka skozi slikovite kraje Medžimurja, Podravja in Slavonije ob reki Dravi vse do mesta Donji Miholjac. Tu za kratek čas zapusti Hrvaško in se nato vrne čez mejni prehod Baranjsko Petrovo Selo. Nadaljuje skozi severni del Baranje in nato v Batini na Donavi pot nadaljuje v Srbijo. Skupna dolžina Poti železne zavese je več kot 10.400 kilometrov in prečka 20 evropskih držav, skupna dolžina poti, ki pelje skozi Hrvaško, pa je približno 288 kilometrov.

EuroVelo 8 pa je najdaljša pot EuroVelo skozi Hrvaško. Dolga je kar 1.116 kilometrov in vas popelje od Istre do Dubrovnika prek vseh sedmih turističnih regij Hrvaške, vključno z Likom in otoki. Tura je nalašč za vse ljubitelje kolesarjenja, ki si želijo odkriti čare čudovitih plaž, slikovitih mestec in gostoljubnih domačinov. Ustvarjena je bila v okviru evropskega projekta MedCycleTour med letoma 2017 in 2020 ter ponuja nepozabno doživetje na čudoviti obali Jadranskega morja.

Rovinj Foto: Ivan Sardi

Ta zelena in kultivirana pokrajina je prava paša za oči in dušo vsakega kolesarja. S slikovitimi potmi in raznoliko pokrajino je prava meka za ljubitelje narave, kulture in gastronomije. Istra ponuja mrežo cestnih in gorskih poti. Na kolesarskih poteh lahko obiščete očarljiva mesta, kot so Savudrija, Novigrad in Motovun. Vendar je največja posebnost Istre velika zgoščenost ohranjenih srednjeveških mestec na vrhovih hribov, ki so Istranom zagotavljali naravno zaščito. Tudi danes jih je težko osvojiti, a za turiste na kolesih niso nič drugega kot novi osvajalni izziv. Nekatera od teh mest so: Buje, Momjan, Grožnjan.

Potem je tu priljubljena kolesarska pot Parenzana, ki se razteza čez celotno Istro in je 78 kilometrov dolga gorska kolesarska pot, ki združuje ljubitelje aktivnosti v naravi z vsega sveta. Obnovljena je bila leta 2002 in predstavlja prvo traso greenway zapuščene železniške proge na Hrvaškem. Pot ponuja osupljive poglede na bujno vegetacijo in raznovrstnost rastlinstva ter živalstva ob poti. Poteka tudi mimo številnih gostoljubnih nastanitvenih objektov in kakovostnih restavracij, kjer lahko okusite pristne istrske dobrote.

Parenzana Foto: Aleksandar Gospić

Regija Istra ima tudi standardizirane oznake kolesarskih poti, ki so razdeljene na sedem kolesarskih območij. Vsaka pot je označena z edinstveno številko in jasno označuje stopnjo težavnosti, kar kolesarjem omogoča lažjo navigacijo. Poleg tega je na voljo tudi poseben standard označevanja nastanitvenih objektov "bike friendly", kar zagotavlja udobno in prijetno bivanje kolesarjem.

S kolesarjenjem po Istri lahko raziskujete utrdbene obroče Pulja in okolice, se podate na raziskovanje južne Istre z mestoma Labin in Rabac ali se prepustite čarom osrednje Istre s Pazinom in okoliškimi vasmi. Ne glede na to, ali ste ljubitelj adrenalina ali mirnih kolesarskih poti, v Istri boste zagotovo našli nekaj zase.

Narodni park Krka Foto: Julien Duval

Narodni park Krka s svojimi več kot 470 kilometri urejenih kolesarskih poti ponuja pravo doživetje v neokrnjeni naravi. S potmi različnih zahtevnosti destinacija privablja tako družine kot tudi avanturiste, ki si želijo raziskati to čudovito okolje.

Izkušene kolesarje prepriča Kraljeva pot, ki se razteza na več kot 95 kilometrih in vodi skozi mesta Rupe in Kistanje ter se zaključi v starodavnem rimskem vojaškem taborišču Burnum. Tisti, ki iščejo krajšo turo, pa lahko uživajo na poti, ki pelje od Skradina do Skradinskega buka, ki velja za najlepši slap na reki Krki.