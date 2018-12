Dončić napada fantastičnih ducat, Dragić nima sreče

Košarkarji Dallasa se bodo skušali navijačem po nepričakovanem porazu proti zadnjeuvrščenemu Phoenixu, s katerim so v tej sezoni izgubili oba dvoboja, oddolžiti z zmago nad Sacramentom. Če teličkom v tej sezoni ne gre najbolje na gostovanjih, kjer so zmagali le dvakrat, pa so neprimerno boljši na domačem parketu. V dvorani American Airlines Center so odigrali 15 tekem in kar 13-krat proslavljali zmago. Na zadnjih 11 nastopih so neporaženi. Več domačih zmag je v tej sezoni v ligi NBA zbrala le Philadelphia (14).

Nowitzki prvič na domačem parketu

Dirk Nowitzki je prvič v tej sezoni zaigral na gostovanju v Phoenixu. Foto: Getty Images To bo prvi dvoboj v tej sezoni, v kateri bo 40-letni veteran Dirk Nowitzki, po novem tudi NBA rekorder, zaigral pred domačim občinstvom.

Zanimivo je, da se bo Luka Dončić pomeril z moštvom, v katerem bi lahko zaigral, če bi ga izbral na naboru lige NBA. Kralji iz Sacramenta so se namesto mladega Slovenca odločili za Marvina Bagleyja (št. 2 na naboru), ki bo zaradi poškodbe kolena počival vsaj dva tedna, tako da ne bo nastopil proti evropskemu znancu z letošnjega nabora novincev. Sacramento je v zadnjem obdobju povzdignil formo. Kralji so na zadnjih sedmih tekmah zmagali kar petkrat in imajo podobno razmerje zmag in porazov (15-13) kot Dallas (15-12).

Dragiću spet zagodlo zdravje

Košarkarji Miami Heat bodo v noči na ponedeljek gostovali v New Orleansu brez Gorana Dragića. Zlati kapetan slovenske reprezentance, s katero je lani osvojil naslov evropskega prvaka, bo preskočil zahtevno gostovanje zaradi bolečin v kolenu. S tem bo na zadnjih šestih tekmah manjkal že četrtič. Miami ne skriva cilja, da bi se v tej sezoni uvrstil v končnico. Za zdaj na lestvici vzhodne konference zaseda deveto mesto.

Liga NBA, 16. december:

Lestvici: