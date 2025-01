V košarkarski ligi NBA se bodo Dallas Mavericks ponoči še enkrat pomerili z Denver Nuggets, ki so jim v ponedeljek zjutraj po slovenskem času že priznali premoč s 101:112. Soočenja med Luko Dončićem in Vlatkom Čančarjem spet ne bo, saj sta oba slovenska reprezentanta poškodovana, navijači Dallasa pa upajo, da se bo na parket vrnil Kyrie Irving.

V ponedeljek zjutraj je imel Dallas tudi brez svojih najboljših branilcev Luke Dončića in Kyrieja Irvinga lepo priložnost na kolena spraviti Denver, pri katerem kraljuje srbski center Nikola Jokić. Mavericks so imeli še štiri minute pred koncem tretje četrtine kar 18 točk prednosti, a so nato popustili in zmago prepustili gostom iz Kolorada (101:112).

Zdaj Teksašane čaka povratna tekma z Denverjem, ki bo prav tako odigrana v dvorani American Airlines, za pomembno razliko pa utegne poskrbeti vrnitev Irvinga. Ta je sicer za srečanje zabeležen še kot vprašljiv, a naj bi bil po neuradnih informacijah že pripravljen za povratek. "Kai se bo prej ali slej pridružil zabavi. Z nami je opravil že cel trening in je videti zelo dobro," je po ponedeljkovem treningu povedal trener Mavericksov Jason Kidd.

S tem sicer ni ne potrdil ne zanikal Irvingove uvrstitve v ekipo za spopad z Denverjem. Zagotovo pa na tem še ne bo Luke Dončića, ki je zaradi poškodbe mečne mišice odsoten vse od božiča. V tem času je Dallas odigral devet tekem in brez pomoči odličnega Slovenca na teh dosegel le tri zmage, proti Phoenix Suns, LA Lakers in Portland Trail Blazers. Doživel je torej šest porazov, proti Portlandu, Sacramentu, Houstonu, Clevelandu, Memphisu in nazadnje Denverju, a obdržal mesto v zgornji polovici zahodne konference, z 22 zmagami in 17 porazi zaseda peto mesto.

"Fantje so igrali na visoki ravni in s pravo energijo. Zmagati želimo na vsaki tekmi, vendar se lahko učimo tudi iz porazov. Mislim, da je ekipa brez Luke in Kaija opravila izjemno delo," je varovance pohvalil Kidd. Poleg Dončića bo zagotovo pogrešal še Danteja Exuma, ki zaradi poškodbe zapestja, ki jo je utrpel še pred začetkom sezone, v tej sezoni sploh še ni stopil na paket.

Denver je odigral tekmo manj od Dallasa, na računu pa ima zmago več in dva poraza manj, ter na lestvici zahodne konference zaseda četrto mesto, a ima tudi trener Nuggetsov Michael Malone nekaj skrbi zaradi zdravstvenih težav varovancev. Že od 4. decembra lani ne more računati na slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja, iz dneva v dan pa se odloča tudi o nastopih Nikole Jokića (bolezen), Jamala Murrayja (koleno), Aarona Gordona (mečna mišica) in Juliana Strawtherja (koleno). Vsi našteti naj bi v Dallasu vendarle zaigrali.

