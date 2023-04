Dragićeva ekipa še dodatno motivirana

Prvih osem ekip je že odigralo prvo tekmo končnice, v noči na ponedeljek jih bo še preostalih osem. Ob 11.30 igra Milwaukee Gorana Dragića, in to proti njegovi nekdanji ekipi Miamiju. Na priložnost za igro bo ob 4.30 zjutraj čakal Vlatko Čančar. Ko Denver gosti Minnesoto. Ekipi slovenskih košarkarjev sta kot prva nosilca favorita dvoboja na štiri zmage. Rezultati na Sportalu v živo.

Teden dni premora je Milwaukee Bucksom prišel kar prav, saj je ekipa zdaj kompletna. Po poškodbi desnega kolena je okreval tudi Khris Middleton, ki ni igral od petega aprila. "Moje telo se počuti dobro, moj um se počuti dobro. Pripravljen sem," sporoča Middleton. Dodatno motoviran pa je tudi zato, ker se je lani poškodoval na drugi tekmi končnice in tako predčasno končal sezono. Brez njega so jim pot do drugega zaporednega naslova že v polfinalu vzhodne konference preprečili Boston Celtics. "Vsi smo lačni. Ko izpadeš, veš pa, kako je osvojiti naslov, si še posebej razočaran."

Goran Dragić Foto: Reuters Ker so si Bucks predčasno zagotovili prvo mesto v vzhodni konferenci, so ob koncu rednega dela spočili nekaj košarkarjev. Tako tudi njihov prvi zvezdnik in dvakratni MVP lige Giannis Antetokounmpo ni igral od petega aprila. Na drugi strani pa so si Miami Heat končnico zagotovili šele 48 ur prej, ko so na drugi tekmi play-ina premagali Chicago Bullse. Ekipi se dobro poznata, predvsem Jae Crowder, Goran Dragić in Meyers Leonard, ki so pred tremi leti igrali za Miami in v končnici premagali MIlwaukee. Zdaj so člani Bucksov. Ali bo kapetan zlate slovenske reprezentance dobil priložnost za igro, pa je vprašanje. Dragić je za svoj novi klub igral le na zadnjih sedmih tekmah rednega dela, nekaj več le na zadnjih treh.

Na drugi strani pa je Vlatko Čančar po odličnem srednjem delu rednega dela prvenstva ob koncu spet izgubil minutažo pri Denver Nuggets. Marca je dal le šest točk, aprila pa nekaj več igral le na zadnjih treh tekmah, ko so že imeli zagotovljeno prvo mesto. Proti Minnesoti Timberwolves so favoriti za napredovanje, saj gre za tekmeca, ki si je končnico zagotovil tako kot Miami v drugi tekmi play-ina.

Liga NBA, 16. april:

Liga NBA, 1. krog končnice:



Zahod:

Denver Nuggets (1) – Minnesota Timberwolves (8)

Phoenix Suns (4) – Los Angeles Clippers (5)

Sacramento Kings (3) – Golden State Warriors (6) /1:0/

Memphis Grizzlies (2) – Los Angeles Lakers (7)



Vzhod:

Milwaukee Bucks (1) – Miami Heat (8)

Cleveland Cavaliers (4) – New York Knicks (5) /0:1/

Philadelphia 76ers (3) – Brooklyn Nets (6) /1:0/

Boston Celtics (2) – Atlanta Hawks (7) /1:0/



// izid v zmagah; igrajo na štiri zmage