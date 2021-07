Legendarni Nemec Dončića postavil pred sebe

Luko Dončića, ki je danes s slovensko izbrano vrsto odpotoval na Japonsko na olimpijske igre, je pred nekaj dnevi doletela nova velika čast. Dvaindvajsetletni košarkar bo namreč krasil naslovnico videoigre NBA 2k22. Poleg Dončića pa je posebno priznanje doletelo tudi legendo Kareema Abdula-Jabbarja, Kevina Duranta in nekdanjega Dončićevega soigralca Dirka Nowitzkega, ki se bodo pojavili na naslovnici ob 75-letnici lige NBA.

Not sure who these other guys are but huge honor to be on cover of #NBA2K22. Thank you @NBA2K pic.twitter.com/Aetu6HblLB — Dirk Nowitzki (@swish41) July 14, 2021

Prav legendarni Nemec pa se je ob pripravi naslovnice razgovoril o izjemnih predstavah slovenskega košarkarja. "Z Luko imava izjemen odnos. Kar malo žalosten sem, da sem imel priložnost igrati z njim le eno sezono, saj je res neverjeten talent. Že pri 21 oziroma 22 letih ima neverjetno zmožnost pregleda nad igro, res je odličen košarkar. Rekel bi, da je trenutno boljši, kot sem bil jaz v svojih najboljših letih. Tako dober je," navdušenja nad Ljubljančanom ni skrival Nowitzki.

"Res mi je bilo v veselje igrati z njim, je odlična oseba in vedno si želi doseči le najboljše. Imava dober odnos in še vedno se pogosto slišiva. Vedno sem mu na voljo, če karkoli potrebuje ali če ima kakšno vprašanje. Vedno mu bom skušali pomagati," je še dejal legendarni Nemec.

Velika prijatelja Foto: Getty Images

Triinštiridesetletni Nemec je edini košarkar v ligi NBA, ki je vseh 21 sezon igral le za en klub. Z Dallasom je leta 2011 osvojil šampionski prstan, hkrati pa je takrat postal tudi najkoristnejši igralec finala. Postal je tudi prvi evropski košarkar, ki je nastopil na All-Star tekmi. S svojimi dosežki je postavljal mejnike evropskih košarkarjev in njihovih dosežkov v ligi NBA. "Že pred mano so bili nekateri evropski košarkarji, ki so nam tlakovali pot. Detlef Schrempf je bil moj idol, potem sta tu še Toni Kukoč in Dražen Petrović. Če sem jaz na kakršenkoli način pomagal igralcem, ki so zdaj v ligi NBA, če sem jim bil navdih za trdo delo, da so tudi zaradi mene vztrajali v košarki, sem zelo počaščen," je ob posebnem dosežku ob 75. obletnici lige dejal Nemec.

Poleg Nowitzkega je posebna čast doletela še Jabbarja in Duranta. "Neverjeten občutek je, da sem del skupine teh dveh izjemnih košarkarjev. Kareem je spremenil košarkarsko igro. KD pa je tip igralca, ki ga do zdaj še nismo videli, pri svoji višini je izjemen branilec in lahko zadane iz kjerkoli. Že to, da sem omenjen ob dveh takšnih košarkarskih velikanih, je izjemna čast in res sem počaščen ob tem velikem dosežku," je še dejal 43-letni nekdanji košarkar, ki je leta 2019 košarkarske copate obesil na klin.

