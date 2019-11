Legenda NBA: Luka Clippersom ne bo nasul 40 točk, kot jih je vsem preostalim

V noči na sredo bo v košarkarski ligi NBA spet na delu slovenski čudežni deček Luka Dončić. Z Dallas Mavericks bo na domačem parketu lovil šesto zaporedno zmago, 12. v sezoni proti močnim Los Angeles Clippers, trenutno tretji ekipi zahodne konference. Mavericks bodo tokrat pogrešali Nemca Maxija Kleberja, ki se spopada s poškodbo. ZDA in svet pričakujejo novo epsko predstavo Luke Dončića, strokovnjaki pa so prepričani, da proti ekipi z zvezdnikoma Kawhijem Leonardom in Paulom Georgom ne bo dosegel 40 točk.

Mladi slovenski košarkarski as je po vsaki tekmi glavna tema pogovorov v ameriških medijih, v televizijskih studiih analizirajo njegove predstave, nič drugače ni bilo po nedavnem teksaškem derbiju s Houston Rockets, na katerem je Dončić z 41 točkami, šestimi skoki in desetimi asistencami zasenčil zvezdnika Raket Jamesa Hardna in Russla Westbrooka. Strokovnim komentatorjem je ob opisih Ljubljančanove predstave zmanjkovalo presežnikov, navdušuje jih njegova vsestranskost in izjemen pregled nad tekmo.

"Njegove žoge vselej najdejo soigralca, ubijalski ni samo s svojim strelom, čeprav je tudi ta neverjeten," so se strinjali v NBA-studiu ameriške televizije ESPN, v katerem je gostoval tudi Kevin McHale, legendarni nekdanji košarkar moštva Boston Celtics, ki je ob nesmrtnem Larryju Birdu v osemdesetih letih prejšnjega stoletja osvojil tri naslove prvaka lige NBA.

Dallas je Houston porazil s 137:123, vodil je celo tekmo, Dončić pa je kljub nekaj napakam, ki so bile posledica trde obrambe, blestel. V ključnih trenutkih, ko so se Rockets nevarno približali, je naredil razliko in Mavericks popeljal do 11. zmage v sezoni (pete zaporedne) in na četrto mesto zahodne konference. Spopad z LA Clipper pa bo nekaj povsem drugega, menijo komentatorji.

Kdo bo pokrival Dončića? Kawhi Leonard, so se strinjali v studiu, McHaler pa je dodal: "Na Dončića bi poslal Kawhija, lahko Paula Georga, če vprašate mene, bi za Luko zadolžil Patricka Beverlyja, ki bi ga pokrival po celotnem igrišču. Povem vam, njega sem treniral, on svojo tarčo pokrije že čisto na začetku napada, krili z rokami pri podaji iz avta, ko človek pride do polovice igrišča, le še razmišlja, kako se lahko znebi žoge," so v smehu načrtovali taktiko za ustavitev Dončića. "V obrambni polovici pa nadenj pošlješ Kawhija, pa tudi George si lahko vzame delež," razmišlja McHale, prepričan, da tako uspešnega večera, kot ga je imel na zadnjih nekaj tekmah proti tretji ekipi zahoda, ne bo imel: "Proti Clippersom ne bo nasul 40 točk, kot jih je vsem preostalim."

Ob tej napovedi pa se velja spomniti besed pohvale o Lukovi vsestranskosti. Če 20-letnik namreč ne bo imel priložnosti za izdatno nabiranje točk, lahko pričakujemo, da bo z asistencami zalagal svoje soigralce, Kristapsa Porzingisa, Tima Hardawayja mlajšega, Setha Curryja in druge, le Nemca Maxija Kleberja ne, ker je na seznamu poškodovanih (koleno).

V noči na sredo bo v ligi NBA odigrana le še ena tekma, Denver Nuggets, druga ekipa Zahoda, gosti Washington Wizards, devete z Vzhoda.

