Lahko kdo poskrbi za veliko presenečenje?

Danes se bo na Dolenjskem začela že 31. sezona košarkarskega državnega prvenstva. V prvem delu bo nastopalo deset najboljših slovenskih košarkarskih ekip, v drugem delu pa se bo tej elitni druščini pridružila še Cedevita Olimpija, ki brani naslov. Lani je v velikem finalu s 3:0 odpravila Krko, ki pa se je veselila zmage v pokalnem tekmovanju. V prvem delu bomo tako na delu spremljali deset moštev, med novinci oziroma povratniki v prvo ligo pa je v letošnji sezoni Nutrispoint Ilirija iz Ljubljane.

V tej sezoni bo novost tudi žoga, s katero bodo igrala najboljša slovenska moštva v ligi Nova KBM in v 2. SKL. Lani je žoga v znak 70-letnice Košarkarske zveze Slovenija sijala v posebni oranžni barvi z zlatimi črtami in detajli ter zlatim priložnostnim logotipom KZS 70 let, letos pa bodo košarkarji igrali z modro-belo žogo. Prvi jo bodo proti košu danes zalučali košarkarji Krke in Zlatoroga.

V ligi za prvaka bo sodelovalo pet najboljših klubov iz prvega dela in Cedevita Olimpija, ki bodo do četrtfinala na dve zmagi odigrali še deset tekem. Prve tekme polfinala so predvidene za začetek maja, prva tekma finala ima datum 22. maj 2022, morebitna peta pa 31. maj. Nesporno vlogo favorita ima tudi letos Olimpija, v napovedih za najvišja mesta pa so še Krka, Helios Suns, Rogaška in Šenčur.

Napovedi trenerjev pred začetkom nove sezone:

Jurica Golemac se bo z Olimpijo ekipam pridružil v ligi za prvaka. Foto: Žiga Zupan/Sportida Jurica Golemac, trener Cedevite Olimpije:

"Vsem udeležencem lige Nova KBM želim predvsem veliko zdravja v novi sezoni in čim manj poškodb. Podrobno bomo spremljali in čakali začetek lige za prvaka. Naredili bomo vse, da naslov ostane v Ljubljani in da v tem tekmovanju damo priložnost čim več mladim slovenskim košarkarjem."

Danijel Radosavljević, trener ECE Triglava:

"Pričakujemo izjemno težko sezono. Priprave so se začele 11. avgusta, v tem obdobju smo odigrali tudi deset prijateljskih tekem, kjer smo se poskušali čim bolj uigrati in vzpostaviti dobro kemijo v ekipi. Mislim, da nam je to v večji meri tudi uspelo, žal pa se je na eni izmed teh tekem huje poškodoval Primož Kmetič, ki bi imel v tej sezoni vidno vlogo. Ob tej priložnosti mu želim čim hitrejše okrevanje. Primarni cilj v tej sezoni je obstanek v elitni ligi, sekundarni pa uveljavitev mladih igralcev."

Dejan Jakara, trener Helios Suns:

"Cilji v tej sezoni so podobni tistim iz prejšnjih sezon. Najprej si želimo uvrstitve v ligo za prvaka in potem tudi uvrstitve v polfinale. Moj osebni cilj – v Heliosu sem že četrto sezono – pa je narediti korak dlje. Mogoče, da napademo tudi finale. Koraka naprej si želim tudi v drugi ABA ligi. Lani smo imeli tam res veliko smole, upam, da bo letos drugače."

Vladimir Rizman, trener Hopsov Polzela:

"Celotna ekipa se je v popolni zasedbi zbrala šele v začetku septembra. Odigrali smo nekaj pripravljalnih tekem. Nekatere so bile bolj, druge manj uspešne, kar je v tej fazi povsem običajno. V zadnjem času smo več poudarka namenili taktiki. Privajamo se en na drugega in gradimo kemijo v ekipi. Imamo mlado ekipo z dvema ali tremi starejšimi igralci. Mislim, da smo se dobro ujeli. Prvotni cilj je obstanek v ligi. Težili bomo k dobrim rezultatom, sezone ne želimo končati nekje pri dnu in mislim, da imamo ekipo za nekaj več. Čas pa bo pokazal, ali je to res."

Saša Dončić, trener Ilirije: Saša Dončić bo vodil mlado ekipo Ilirije. Foto: Sportida

"V letošnji sezoni smo v sodelovanju z Olimpijo sestavili zelo mlado ekipo. Imamo zelo mlado zasedbo, sicer nimamo veliko izkušenj, a verjamem, da bomo konkurenčni. Prvi cilj je obstanek v ligi, ob tem pa s temi mladimi fanti narediti korak naprej. Stanje v ekipi je dobro, imeli smo nekaj manjših poškodb, a to je sestavni del priprav."

Dalibor Damjanović, trener Krke:

"V sezoni imamo tako kot vsako leto tudi zdaj visoke cilje: v Ligi Nova KBM želimo v finale, prav tako želimo v finale pokala Spar. Sestavili smo mlado zasedbo, v kateri je sedem novih obrazov. V tej ekipi je veliko talenta. Tu mislim predvsem na igralce, kot so Jurij Macura, Andrej Stavrov, Miha Škedelj, Jure Špan, Leon Stergar, Jaka Klobučar. Verjamem, da bo ta talent med sezono prišel do izraza, da nam bodo ti igralci lahko v veliko pomoč, da izpolnimo zastavljene cilje. Tekmovanje v slovenski ligi ne bo lahko. Kot edinemu klubu iz Lige ABA bodo proti nam vsi zelo motivirani in nas bodo skušali premagati. Želimo se izogniti nepotrebnim spodrsljajem. Čaka nas obilo dela, ekipa je nova, potrebujemo pa še nekaj časa za uigravanje."

Damjan Novaković bo tudi v tej sezoni na čelu Rogaške. Foto: Vid Ponikvar Damjan Novaković, trener Rogaške:

"Zdaj smo v zadnji fazi priprav, začeli smo malce pozneje, kot smo si želeli. Zdaj se trudimo, da ujamemo pravo formo pred začetkom prvenstva. Trudimo se iz dneva v dan in upam, da bomo prvenstvo dočakali v solidnem stanju. Cilji so enaki kot vedno. Želimo si uvrstitve v ligo za prvaka. Vemo, da ne bo preprosto. Ekipe so ambiciozne, pripeljale so številne igralce in mislim, da nas čaka krvav boj za uvrstitev v končnico."

Miljan Pavković, trener Šenčurja GGD:

"Prišel je čas za novo sezono. Dva meseca smo dobro trenirali in mislim, da smo dobro pripravljeni za prvo tekmo. Naš prvotni cilj je uvrstitev v ligo za prvaka in uigravanje mladih košarkarjev, ki so pokazali kakovost na pripravah. Vemo, da ne bo lahko, vem tudi, da bodo vse ekipe v tej sezoni dokaj izenačene in da bo iz tega vidika prvenstvo zelo zanimivo, a hkrati verjamem, da imamo moč in kakovost, da razveselimo naše navijače."

Miloš Pešić, trener Šentjurja:

"Z opravljenim v prvem delu priprav sem zadovoljen. Nato pa smo v ekipi imeli težave s koronavirusom, vsi smo dali to čez in morda je še bolje, da se je to zgodilo med pripravami. Od ponedeljka smo znova v popolni zasedbi in verjamem, da se bomo v tem zadnjem delu dvignili tudi fizično in mentalno. Pričakujemo dobro sezono, šli bomo od tekme do tekme. Mislim, da bo tekmovanje v tej sezoni zelo izenačeno in zanimivo. Na nas je, da se čim bolje pripravimo in odigramo čim bolje vsako tekmo."

Davor Brečko, trener Term Olimia Podčetrtka:

"Ekipa se od lanske sezone ni veliko spremenila. Mislim, da bo letošnja sezona podobna lanski. V prvem delu bodo po mojem mnenju izstopali Krka, Helios, Šenčur, ki je zelo močen, pa tudi Rogaška. Mislim, da bo podobno izenačena liga kot lani. Vsakdo lahko premaga vsakogar. Ključ bo koncentracija, predvsem pa zdravje. Mi se veselimo. Poskušali bomo ponoviti lanske rezultate, ko smo presenetili z uvrstitvijo v ligo za prvaka, predvsem pa smo bili veseli, da premagali kar nekaj dobrih nasprotnikov. To bomo skušali ponoviti tudi letos."

Robi Ribežl, trener Zlatoroga Laško: Kam lahko poseže Robi Ribežl z Zlatorogom? Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ligo začenjamo na gostovanju pri Krki, ki je za nas nesporen favorit. Konec koncev gre za državne podprvake in pokalne tekmovalce. Na nas je, da fantje pokažejo, iz kakšnega testa so, in da se borijo za vsako žogo. Hkrati pa bi vsem klubom zaželel obilo športnih uspehov, da bo sezona potekala čim bolj normalno in da bomo igrali pred gledalci."