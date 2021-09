"Ne morem reči, da je to realna slika"

Z obračunom med Cedevito Olimpijo in Krko se je v soboto tudi za slovenska kluba uradno začela nova sezona v ligi ABA. Za uvod so bili Ljubljančani prepričljivo boljši od slovenskega podprvaka (88:56), ki ima na začetku nove sezone precej preglavic predvsem z zdravstvenim stanjem svojih košarkarjev.

Uvod v novo poglavje lige ABA je postregel s slovenskim derbijem. A to je bil derbi le na papirju, saj je bila Cedevita Olimpija v Stožicah, razen na začetku srečanja, ves čas vsaj korak ali dva pred Krko. Po dokaj tesnem uspehu v slovenskem superpokalu prejšnji teden (78:71) so tokrat košarkarji ljubljanskega moštva slavili s kar 32 točkami naskoka. Olimpija je tako odločno začela pot proti svojemu cilju, ki je uvrstitev v končnico, Krka pa ima vsaj na začetku sezone številne težave s poškodbami.

Jurica Golemac je s svojimi varovanci prišel do prve zmage. Foto: Vid Ponikvar

"Čestitke fantom za prepričljivo zmago. Pri Krki je manjkalo nekaj igralcev, posledično pa ni uspela zdržati našega tempa. Želim se zahvaliti navijačem, da so zopet z nami, obenem pa upam, da jih bo vsako domačo tekmo vse več in več. Povsem drugačen občutek je stopiti na parket, ko imaš za seboj svoje navijače," je po tekmi zadovoljno dejal strateg Olimpije Jurica Golemac.

Prvi igralec srečanja je bil Marcus Keene, ki je v statistiko vpisal 17 točk in šest podaj. "Trenerji in soigralci so mi pred sezono rekli, naj ostanem samozavesten in igram svojo igro. V to sem vložil veliko dela in verjel sem, da bom slej ko prej začel zadevati mete. To se je na tekmi s Krko tudi zgodilo," je po obračunu dejal Američan v dresu Olimpije.

Damjanović se zaveda, da jih čaka še ogromno dela. Foto: Sportida

Na drugi strani je bila slika zadovoljstva precej drugačna. Krkin trener Dalibor Damjanović je imel v zadnjem tednu precej težav s sestavo svoje ekipe. "Čestitke Cedeviti Olimpiji za več kot zasluženo zmago. Pričakoval sem težko tekmo, saj v zadnjem tednu enostavno nismo uspeli trenirati. Igrali smo brez Arapovića in Kosija, ki je zbolel čez noč, ter brez Špana, brez katerega igramo že daljši čas," je dejal Damjanović, ki je prepričan da sobotna tekma ni realni pokazatelj odraz stanja v moštvu.

"Cedevita Olimpija je pritiskala na našega prvega organizatorja igre in ga utrujala. S tem smo izgubili organizacijo tekme, izgubili smo tudi ritem in popustili v obrambi. Ne morem reči, da je to realna slika Krke. Potrebno bo veliko delati, ker brez treninga se ne bo dalo funkcionirati na tej tekmovalni ravni," je še prepričan trener novomeškega moštva.

Naslednja tekma Ljubljančane čaka prihodnjo nedeljo, ko bodo v drugem krogu gostovali pri Boracu iz Čačka. Krka pa bo že pred tem, v torek odigrala prvo tekmo domačega prvenstva proti Zlatorogu, v soboto pa jo v ligi ABA čaka obračun z Mornarjem iz Bara.

