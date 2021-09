Slovenski derbi gladko dobili zmaji

Cedevita Olimpija : Krka 88:56 (18:15, 26:12, 27:9, 17:20)

Potek tekme:

4. četrtina: Zmaji tudi v zadnjem delu igre brez težav držijo visoko prednost in mirno stopajo proti zmagi na uvodu v sezono regionalne lige. Golemac je nato ponudil priložnost tudi tistim, ki dobivajo manj priložnosti in Krka je prednost znižala pod 30 točk. A tudi rezervisti zelenih so na koncu še malce pritisnili na plin in razliko do srečanja ponovno dvignili, ter se veselili gladke zmage na uvodu v sezono regionalne lige. Vseeno pa je Krka celo dobila zadnjo četrtino.

3. četrtina: Ljubljančani na uvodu v tretji del igre držijo prednost, ki so si jo priigrali v prvih 20 minutah. Zmaji so nato razliko prvič dvignili tudi na več kot 20 točk in sedaj pri njej tudi vztrajajo. Blesti predvsem Zach Auguste, ki je v tem trenutku pri 15 točkah. Dve minuti pred koncem tega dela igre je prednost narasla že na 30 točk. Krka je bila v tem delu igre v napadu povsem nebogljena in dosegla le devet točk.

2. četrtina: V drugo četrtino so domači vstopili silovito (delni izid 8:0) in hitro povedli z dvomestno prednostjo ter prisilili Krkinega trenerja v nov "time-out". Novomeščani so se nato vendarle nekoliko prebudili in prednost ponovno znaša manj kot deset. Zmaji so nato spet stopili na plin in ušli na najvišjo razliko na tekmi, ki je ob zvoku sirene, ki je označila polčas znašala 17 točk.

1. četrtina: Srečanje v Stožicah se je začelo v spomin na legendarnega trenerja Dušana Ivkovića. Krka je na uvodu hitro povedla in pri rezultatu 3:10 je domači strateg Jurica Golemac posegel po prvi minuti odmora. Vse skupaj je zaleglo in v nekaj več kot minuti igre so Ljubljančani izid poravnali na 12:12. Kmalu za tem je prvo minuto odmora klical tudi gostujoči trener Dalibor Damjanović. Po minuti odmora Krke pa gostom v zadnjih treh minutah četrtine ni uspelo priti do niti ene same točke in domači so na prvi odmor odšli s plus tri.