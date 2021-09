Jadranski zvezdniški boj s slovenskim pridihom

14 najboljših jadranskih klubov se bo ta konec tedna spustilo v boj za krono lige ABA. Odločno bodo naslov branili košarkarji Crvene zvezde, ki so lani v finalu po drami ugnali Budućnost. Liga, ki vsako leto znova navduši, a hkrati tudi pretresa z nemalo spori in škandali, bo tudi letos verjetno ponudila nemalo presenečenj. V boj za najvišja mesta se želi znova vmešati beograjski Partizan, ki je na trenerski stolček posadil Željka Obradovića in nakazal, da si želi črno-beli klub tja, kjer je nekoč že bil.

Željko Obradović ima s Partizanom velike načrte. Foto: Guliver Image

Partizan je svoje vrste okrepil tudi z dvema košarkarjema iz Milana, Kevinom Punterjem in Zachom LeDayem, s svojimi kartami pa visoko kotira tudi Crvena zvezda, ki jo bo tudi letos vodil Dejan Radonjić, med najbolj zvenečimi okrepitvami pa je zagotovo Nikola Kalinić. Visoke cilje ima tudi Budućnost, ki se je na prestol lige ABA nazadnje povzpela v sezoni 2017/18, a ji vsaj po igralski sestavi košarkarski strokovnjaki ne napovedujejo velikih možnosti za uspeh. V zgornji vrh razpredelnice zagotovo sodi še črnogorski Mornar. Visoke cilje ima tudi Cedevita Olimpija, ki je lani za las ostala brez mesta na zaključnem turnirju četverice.

Varovanci Jurice Golemca bodo imeli v tej sezoni več priložnosti za uspeh, saj je vrh lige nekoliko spremenil sistem tekmovanja in bo namesto štirih ekip, v končnici sodelovalo kar šest moštev. V polfinale se bosta neposredno uvrstili dve najboljši ekipi rednega dela, preostale štiri ekipe pa se bodo potem v serijah na izločanje na dve zmagi pomerile za preostali dve mesti.

Klubi v ligi ABA v sezoni 2021/22: Borac, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Crvena zvezda, FMP, Igokea, Krka, Mega Bemax, Mornar Bar, Partizan, Split, SC Derby, Zadar.

Jurica Golemac si želi s svojo ekipo poseči visoko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Drugi slovenski predstavnik v jadranski druščini je Krka, ki se je v lanski sezoni do zadnjega borila za obstanek in si na koncu vendarle zagotovila še vsaj eno sezono med jadransko elito. Slovenija je sicer vrh jadranskega tekmovanja krojila le v začetnih sezonah tekmovanja. V premierni sta se v finalu srečala Union Olimpija in Krka (73:59), v polfinalu pa je nastopila tudi Pivovarna Laško. V naslednjih dveh sezonah je bila Union Olimpija le še polfinalist, med prve štiri pa se je nato prebila le še trikrat, nazadnje 2010/11, ko je izgubila v finalu proti Partizanu za tri točke. To sezono je v polfinalu igrala tudi Krka, hkrati pa je 2011 zadnje leto, ko so se Slovenci prebili med štiri najboljše.

Rekordi lige ABA: Najvišji statistični indeks: 59 - Dejan Milojević (Budućnost, 3. januar 2004 proti Reflexu)

Največ točk na eni tekmi: 45 - Milan Gurović (Crvena zvezda, 30. september 2006 proti FMP)

Največ skokov na eni tekmi: 23 - Tommy Smith (Split, 4. oktober 2003 proti Reflexu) in Boris Savović (Hemofarm, 22. oktober 2011 proti Radničkem)

Največ asistenc na eni tekmi: 19 - Žan Mark Šiško (Sixt Primorska, 9. december 2019 proti Zadru)

Že v uvodu slovenski derbi

Že kar tradicionalno si bosta slovenska predstavnika stala nasproti v prvem krogu tekmovanja. Da bodo Novomeščani trn v peti marsikateri ekipi, so pokazali tudi v slovenskem superpokalu, kjer so do zadnjega dihali za ovratnikom favoriziranim slovenskim prvakom. "Po superpokalu smo imeli čas, med tekmami na tem uvodu v sezono imamo teden dni prostora. V tem obdobju smo analizirali predvsem sebe, ker se ne poznamo še dovolj dobro in nismo še postali ekipa. Veliko smo trenirali ter gledali videoposnetke. Krka ima nove igralce, ki smo jih lahko bolje spoznali minuli petek v Tivoliju. Naredili bomo vse, da v igri v obrambi prikažemo veliko boljšo igro, kot smo jo na superpokalnem obračunu," je pred prvim srečanjem dejal trener Olimpije Golemac.

Dalibor Damjanović je poleti kot pomočnik Aleksandra Sekulića s Slovenijo osvojil četrto mesto na OI. Foto: Žiga Zupan/ Sportida

V novo sezono pa bo nekoliko oslabljena vstopila Krka, ki je trenutno brez štirih košarkarjev. Novomeščani si želijo predvsem mirneje dočakati zaključek sezone in si že prej zagotoviti obstanek. "V tekmi superpokala smo glede na situacijo, treninge in tekme ter odsotnosti, ki smo ji imeli, pokazali več kot solidno predstavo. V tem tednu in pri pripravi na prvo tekmo lige ABA je bil poudarek na majhnih, a ključnih stvareh, kot so skok, prosti meti in dobra obramba. Še vedno imamo težave s poškodbami, saj je ekipa tako sestavljena, da če nam manjka dobesedno pol igralca, je za nas to že veliko. Macura je na tekmi proti Olimpiji dobil močan udarec, French je imel prerezan jezik, tako da sta oba brez nekaj dni treninga, težave ima tudi Arapović. Vseeno se bomo skušali kar najbolje pripraviti, pričakovanja pa ne smejo biti visoka. Skušali bomo popraviti stvari, ki sem jih že navedel, in če bomo igrali kot pravo moštvo, bo vse v redu," je prepričan trener Krke Dalibor Damjanović.

Najuspešnejši klubi po številu naslovov: 6 – Partizan

5 – Crvena zvezda

2 – FMP (prej Reflex)

1 – Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Hemofarm, Maccabi Tel Aviv, Zadar

