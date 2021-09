Vsa moštva v ligi NBA so v ponedeljek začela priprave na novo sezono, ki se bo začela že 19. oktobra. V fazo ekipnih treningov bodo košarkarji vstopili s torkom, ponedeljek pa je bil rezerviran za medijski termin.

Ena od osrednjih tem v ligi NBA kakor tudi povsod po svetu je precepljenost košarkarjev. V zveznih državah New York in San Francisco je pogoj, da so vsi igralci cepljeni. Pri nekaterih posameznikih še vlada negotovost, a bodo morali storiti, kar so že vsi v klubu.

Do začetka sezone bi radi 100-odstotno precepljenost

V vrstah Dallasa je trenutno 90 odstotkov košarkarjev in celotnega štaba cepljenih proti koronavirusu. "Naš cilj je, da začnemo sezono 100-odstotno cepljeni," poudarja novi trener Jason Kidd.

Luka Dončić bo četrto sezono zapored nosil dres Dallas Mavericks. Foto: Guliverimage

Na osrednjem strokovnem mestu je zamenjal Ricka Carlisleja, njegova glavna naloga pa bo, kako prebuditi latvijskega velikana Kristapsa Porzingisa, ki se skupaj z Luko Dončićem ni izkazal, kot so vsi pričakovali.

"Rad bi, da je to, kar v resnici je. Torej košarkar, ki ni omejen le na trojke in mete s strani. Predober strelec je, da ne bi metal na koš tudi s pol razdalje," pravi Kidd, ki bo 220 cm visokega košarkarja najverjetneje postavil na mesto krilnega centra.

Luka kot mladi Picasso

Beseda je razumljivo nanesla na prvega zvezdnika Dončića, ki ga je skupaj z delegacijo na čelu s predsednikom Markom Cubanom po koncu olimpijskih iger obiskal v Ljubljani, kjer so na papirju dočakali Lukov podpis. Z njim je podaljšal sodelovanje z Dallasom za nadaljnjih pet let, v tem obdobju pa bo prejel 207 milijonov dolarjev (176 milijonov evrov).

Doncic on Kidd describing him as a young Picasso (yes, Luka says with a smile, he knows who that is) and Kidd’s comment that one element Doncic can improve upon is trusting teammates more on offense. pic.twitter.com/2jBA2vU4Ma — Brad Townsend (@townbrad) September 27, 2021

"Luka vidim kot mladega Picassa (Pablo Picasso je najslavnejši likovni umetnik 20. stoletja.) … Rad bi ga opomnil, da se lahko nasloni na soigralce," je bil slikovit Kidd. In kaj je dejal slovenski čudežni deček na te besede? "Ja, vem, kdo je to. Ni samo to, kar lahko spremenim. Veliko stvari lahko popravim na parketu in ob njem. Očitno je to ena stvar. Mislim, da ima prav. Res pa moram še veliko spremeniti."

Na vprašanje o ciljih je pri Dončiću vedno enak odgovor. Ženejo ga najvišja mesta. Od visokih ambicij ni odstopal niti danes: "Moj cilj je vedno isti. Osvojiti prvenstvo. Imamo nekaj novih igralcev. Jutri začnemo treninge. Naš cilj je naslov prvaka."

Bolj glasen kot vodja

Po koncu pretekle sezone je imel le malo počitka, saj se je skoraj takoj podal v reprezentančno okolje in Slovenijo pomagal popeljati do zgodovinskega nastopa na olimpijskih igrah. Naporno je bilo tudi dogajanje v Tokiu, kjer je naša izbrana vrsta po težkih bitkah na koncu za las ostala brez želenega odličja. Ko je beseda nanesla na olimpijske igre in podporo, ki jo čutil od Slovenk in Slovencev, je govoril z nasmehom na obrazu in velikim zadovoljstvom.

Poudaril je, da se je v reprezentanci naučil nečesa novega. Predvsem tega, da mora biti kot vodja bolj glasen na parketu, dotaknil pa se je tudi osvojenega četrtega mesta: "Mislim, da je četrto mesto najslabše mogoče mesto."

V slovenski reprezentanci je doživel veliko lepih trenutkov, grenki pa sta bili izkušnji na zadnjih tekmah, na katerih je Slovenija ostala brez olimpijskega odličja. Foto: Reuters

Dallas je v poletnem obdobju dodobra prevetril ekipo, medtem ko je strokovni štab okrepil zlati slovenski selektor Igor Kokoškov, ki bo opravljal funkcijo pomočnika. Razlog je povsem preprost. Srbski strokovnjak, ki je bil do nedavnega trener Fenerbahčeja, je odlično sodeloval z 18-letnim Dončićem leta 2017, ko je Slovenija postala evropski prvak.

"V sezono prihajamo boljši"

"Zelo se veselim sodelovanja. To igro je igral na najvišji ravni. Prvak je bil. Prav tako je bil na mestu organizatorja igre. Imel je vizijo, ki jo imajo redki," pa je o novem trenerju dejal košarkar s številko 77 na hrbtu.

Jason Kidd (levo) je prevzel glavno trenersko mesto in bo poskušal z Dallasom narediti napredek. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pri Dallasu bo v novi sezoni ključno, da bodo pravi obraz kazali v končnici. Drugo leto zapored so morali priznati premoč LA Clippers. V pretekli sezoni so bili košarkarji iz Kalifornije boljši v prvem krogu s 4:3 "Vodili smo z 2:0 in verjeli, da lahko naredimo kaj več. Da napredujemo. Vsi smo se veliko naučili. V sezono prihajamo boljši," je optimističen Dončić, ki ga prva pripravljalna tekma čaka 7. oktobra proti Utah Jazzu.

Mavericks bodo pred vstopom v novo tekmovalno obdobje odigrali štiri prijateljske obračune. Dva dni pozneje bodo doma gostili še LA Clippers, zatem bosta sledili gostovanji pri Charlotte Hornets (14. oktober) in aktualnih prvakih Milwaukee Bucks (16. oktober).

