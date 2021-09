"Preprost odgovor, to je Dončić!"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški košarkar Patrick Beverley je organiziral pogovor v živo s svojimi sledilci na Instagramu, ki so ga spraševali o najrazličnejših stvareh.

Glede na to, da je odličen obrambni igralec – leta 2017 je bil izbran v prvo peterko najboljših košarkarjev v ligi NBA –, mu je eden od navijačev razumljivo zastavil vprašanje, koga je najtežje pokrivati.

"Preprosto, to je Dončić!" je bil jasen Beverley, ki je letos zamenjal sredino in se iz Los Angeles Clippers preselil k Minnesota Timberwolves.

Luka Dončić in Beverly sta si v pretekli sezoni nekoliko večkrat zrla iz oči v oči, saj sta se njuni ekipi pomerili v prvem krogu končnice. Na koncu so se napredovanja veselili košarkarji iz Kalifornije, ki so izločili Dallas s 4:3 v zmagah.

Dončić je proti Clippers, ki so na našem košarkarju v obrambnih nalogah rotirali kar nekaj igralcev, v povprečju dosegal 35 točk, 10 asistenc in 7 skokov na tekmo.