Zlati slovenski kapetan se je še enkrat pokesal

Širok nasmeh na obrazu in dres s številko ena sta na medijskem dnevu Toronto Raptorsov krasila slovenskega košarkarja Gorana Dragića. Ta bo v Kanadi v jeseni svoje kariere v svoji 14. sezoni v najmočnejši košarkarski ligi na svetu začel znova. "Verjamem, da lahko prinesem veliko izkušenj, da bom znal pomagati mlajšim igralcem z nasveti in podporo. Pravzaprav bom poskušal narediti enako stvar, kot jo je zame Steve Nash, ko sem prišel v Phoenix," je pred začetkom priprav predstavnikom sedme sile v največjem kanadskem mestu razlagal Ljubljančan.

Goran Dragić je na današnjem medijskem dnevu uradno zakorakal v novo poglavje svoje kariere. Po izjemno burnem in zase pretresljivem poletju je že zadnja dva tedna preživel v Torontu, kjer bo, kot vse kaže, preživel svojo 14. sezono v ligi NBA. Po slovesu od Miamija, (navideznem) povezovanju z Dallasom in Luko Dončićem in velikih spremembah v zasebnem življenju je zlati kapetan slovenske izbrane vrste iz leta 2017 danes prvič oblekel dres Toronta s številko ena.

"V Torontu sem dva tedna. Veliko sem treniral, spoznal sem igralce in trenerje, gre za res mlado skupino ljudi. Jaz sem veteran, to je že moja 14. sezona v ligi NBA. Verjamem, da lahko prinesem veliko izkušenj, da bom znal pomagati mlajšim igralcem z nasveti in podporo. Pravzaprav bom poskušal narediti enako stvar, kot jo je zame Steve Nash, ko sem prišel v Phoenix. Rad igram košarko in če me bo kdorkoli od košarkarjev potreboval, sem mu na voljo," je o svoji vlogi v moštvu na druženju z novinarji dejal Dragić, ki se je v Torontu že dobro spoznal s svojimi soigralci in štabom.

"Gre za ekipo ljudi, ki res gara. Vsi si prizadevajo vzgojiti veliko mladih košarkarjev. Res trdo delajo, zato so v preteklosti tudi osvojili prvenstvo. Vesel sem, da sem postal del tega in del tega kluba," je dejal 35-letni košarkar.

Kyle Lowry, ki je bil del menjave z Goranom Dragićem, bo v Miamiju nosil Gogijev dres. Foto: Guliverimage

Dragić se je v Torontu tudi poslovil od številke sedem, ki jo je na dresu nosil pri Miamiju. Odslej bo njegov dres krasila številka ena. "V tej ligi sem že nekaj časa. Kyle Lowry je s številko sedem tej organizaciji prinesel šampionski prstan in vem, da je ta številka nekaj posebnega. Zato sem izbral številko ena. To sem nosil že v dresu Phoenixa, takrat sem imel dobro sezono, zato sem tudi izbral to številko," je svojo odločitev pojasnil Dragić.

Številko sedem pa bo novem v dresu Miamija nosil ravno Kyle Lowry, ki je v Miami odpotoval v zameno za Dragića. "S Kylom sva velika prijatelja, skupaj sva igrala v Houstonu. Veliko se pogovarjava, poznam tudi njegovo družino, on pa mojo. Vesel sem, da bo nosil številko sedem v Miamiju, zaslužil si jo je," je še dejal slovenski košarkar.

Še enkrat se je opravičil

A prihod v Toronto je bil za 190 centimetrov visokega košarkarja vse prej kot rožnat. V eni izmed izjav pred novo sezono je bila namreč iz konteksta vzeta njegova izjava, da Toronto ni destinacija, kjer bi rad igral, saj ima višje cilje. Kljub opravičilom in pojasnjevanju, da je bila izjava vzeta iz konteksta, je imel slovenski organizator igre veliko težav s sovražnimi sporočili navijačev Toronta. A stvar so zdaj tako navijači kot priljubljeni Gogi pustili za sabo.

"Vse, kar se je zgodilo pred mojim prihodom sem, je bilo videti povsem drugače, kot sem mislil. Za to sem se opravičil in zdaj se opravičujem še enkrat. Moj namen ni bil takšen, kot se je potem izkazalo. Organizacija in navijači so me lepo sprejeli. Vsi so zelo prijazni in želijo, da se počutim sprejetega, počutim se res dobro. V teh dveh tednih sem tudi malo raziskal mesto, spoznal sem se s soigralci, ekipa je nova. Košarko imam rad, sem profesionalec in naredil bom vse, da bo ta ekipa uspešna. Mislim, da je moja naloga, da pomagam mlajšim igralcem, da premagajo vse ovire, ki jim bodo prišle naproti v tej sezoni. Raptorsi imajo super navijače in gostovanja tu so bila vedno zelo zahtevna," je dejal Dragić.

"Vsi so zelo prijazni in želijo, da se počutim sprejetega. Počutim se res dobro." Foto: Guliverimage

Četrti klub v 14 sezonah

Toronto bo pred sezono odigral pet pripravljalnih srečanj. Najprej se bo v noči na torek prihodnji teden pomeril s Philadelphio, s katero se bo v tistem tednu pomeril še enkrat, nato pa Raptorse čakajo obračuni z Bostonom, Houstonom in Washingtonom. Sezono bodo začeli 20. oktobra ravno proti Washingtonu.

"Skupaj s soigralci smo že opravili nekaj treningov. Nekaj je tudi takšnih, ki so bolj zreli, med drugim Pascal Siakam in OG Anunoby, ki vedo, kako je osvojiti ligo. Verjamem, da bomo vzpostavili dobro energijo na pripravljalnem taboru in tekmah. Imamo dobro zmes mladih in izkušenih igralcev, ki bodo igrali trdo in dobro. Navdušen sem nad Scottijem Barnesom. Res je zabaven in trdo dela. Ima osebnost prvaka in verjamem, da bo prišel daleč," je o svojih soigralcih dejal Dragić.

Scottieja Barnesa je konec julija kot četrtega izbral Toronto na naboru lige NBA. Foto: Guliverimage

Za slovenskega košarkarja je to četrti klub v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu, potem ko je bil pred tem član Phoenix Suns, Houston Rockets in Miami Heat. Ne bo pa prvi Slovenec, ki je že bil del kanadskega moštva. Pred njim so za Toronto igrali Rašo Nesterović, Primož Brezec in Uroš Slokar.

