Ljubljenec občinstva ostaja pri Olimpiji!

Po Edu Muriću pri ljubljanske klub Cedevita Olimpija ostaja tudi najkoristnejši igralec finala slovenskega prvenstva, Alen Omić. Po vrnitvi v Ljubljano v minuli sezoni bo 216 centimetrov visoki in 31 let star ljubljenec ljubljanskega občinstva še naprej kraljeval pod obročema v Stožicah, so danes potrdili na spletni strani zmajev.

"Že ob vrnitvi v Ljubljano sem povedal, da je to moj drugi dom, in vesel sem, da ostajam v Cedeviti Olimpiji. V sezoni, ki je za nami, smo napravili velik korak naprej, navijači so se vrnili v dvorane in želim si, da so tribune na vsaki naši domači tekmi nabito polne, mi pa bomo poskrbeli, da bodo domov odhajali zadovoljni. Verjamem, da lahko tudi v novi sezoni stopimo korak naprej, navijače pa že zdaj vabim na vse tekme, ki so pred nami," je za klubsko spletno stran povedal Omić.

Nekdanji slovenski reprezentant se je četi glavnega trenerja Jurice Golemca pridružil konec novembra 2021. V Tuzli rojeni velikan je dres ljubljanskega kluba že nosil med letoma 2012 in 2015.

V sezoni 2021/22 je Omić v dresu Cedevite Olimpije zaigral na 22 tekmah regionalne lige in 15 tekmah evropskega pokala. V evropskem pokalu je v povprečju dosegal 8,8 točke, 7,3 skoka in 2 podaji na obračun, v regionalni ligi pa 7,9 točke, 6,4 skoka in 1,9 asistence na dvoboj.

V finalu državnega prvenstva je na treh tekmah v povprečju dosegal 13 točk in 14 skokov na tekmo, kar mu je prineslo tudi naziv najkoristnejšega igralca finala.

Pablo Laso ni več trener Real Madrida

Pablo Laso je v svojem obdobju pri Realu vodil tudi Luko Dončića. Foto: Sportida Kot strela z jasnega je iz španske prestolnice udarila novica, da bodo zaradi zdravstvenih težav primorani odpustiti dolgoletnega trenerja Pabla Lasa. Kraljevi klub je danes sporočil, da se odpovedujejo dolgoletnemu trenerju, ki je imel veljavno pogodbo še eno sezono. Pablo Laso je na trenerski stolček kraljevega kluba sedel leta 2011 in Realu priboril kar 22 naslovov, med drugim tudi evroligaškega v letu 2015 in 2018.

Kot poročajo španski mediji, naj bi Laso v zadnjem mesecu ponovno imel težave z zdravjem. Prejšnji mesec so ga zaradi srčne kapi zdravili v bolnišnici, klub je ob njegovi odsotnosti vodil njegov pomočnik Chus Mateo.

Mateo bo tako predčasno prekinil dopust in se vrnil v špansko prestolnico, kjer bo prevzel vodenje Reala. Chus Mateo je letos že vodil košarkarje v finalu lige Endesa, kjer je zaradi zdravstvenih težav nadomeščal odsotnega Lasa.

🚨🚨| Pablo Laso will stop being coach of @RMBaloncesto:



🏆 2 European Cups

🥇 1 Intercontinental Cup

🇪🇸 6 ABC Leagues

👑 6 King Cups

🏅 7 Spanish Super Cups@tjcope #basketball 🏀❌ pic.twitter.com/uSn0OJRwo7 — Madrid Zone (@theMadridZone) July 4, 2022

"Real Madrid se je odločil, da Pablo Laso ne bo več trener prve košarkarske ekipe zgolj in izključno zaradi zdravstvenih razlogov. Po srčnem infarktu, ki ga je naš trener doživel pred nekaj tedni, se je Real Madrid večkrat posvetoval z zdravniki in kardiologi. Vsi so izrazili skrb zaradi tveganja za njegovo zdravje, če bi v tem trenutku nadaljeval v vlogi trenerja," so pri Realu zapisali v večernem sporočilu za javnost.

Murić ostaja zvest Cedeviti Olimpiji

Teden začenjamo s košarkarjem Edom Murićem, ki ostaja del košarkarske zasedbe iz Ljubljane, Cedevite Olimpije. Krilni center in sokapetan slovenske moške članske košarkarske reprezentance, ki je kot prvi košarkar postal del novonastalega kolektiva leta 2019, bo še naprej del ekipe aktualnih slovenskih državnih, pokalnih in superpokalnih prvakov, so danes potrdili v klubu.

"Pred tremi leti smo v Ljubljani začeli pisati zgodbo Cedevite Olimpije, ki je v tem obdobju napredovala iz sezone v sezono in verjamem, da bomo tudi v prihodnje nadaljevali v enakem ritmu. Vesel sem, da ostajam v Ljubljani. Že zdaj vse navijače vabim, da se nam pridružijo na vseh naših domačih tekmah in da še naprej skrbijo za vzdušje v Stožicah in Tivoliju," je za klubsko spletno stran povedal 30-letni Murić.

Za Murićem je zelo dobra sezona, v kateri je v evropskem pokala v povprečju dosegal 10,4 točke, 5,2 skoka, 1,4 asistence in 1,0 pridobljene žoge na tekmo, v regionalni ligi Aba je beležil 9,4 točke, 4,9 skokov, 1,3 asistence in 0,9 pridobljene žoge na obračun.

Letošnjega februarja je bil Murić na finalnem turnirju slovenskega košarkarskega pokala Spar na Kodeljevem, na katerem je Cedevita Olimpija osvojila svoj 21. pokalni naslov v samostojni Sloveniji, izbran za najkoristnejšega igralca turnirja.

Veliki up francoske košarke zapustil Asvel

Kar 219 centimetrov visoki in komaj 18-letni veliki up francoske košarke Victor Wembanyama po enem letu zapušča Asvel, igralsko kariero bo nadaljeval pri klubu iz francoske prestolnice - Metropolitans 92.

Obetavnemu francoskemu krilnemu centru številni košarkarski strokovnjaki napovedujejo bogato kariero. Zanimanje za njegove usluge so že pokazale številne ekipe v severnoameriški ligi NBA, drugo leto naj bi se udeležil tudi nabora v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.

Wembanyama je v minuli sezoni za Asvel odigral 13 tekem, na njih je v povprečju dosegal 6,5 točke in 3,8 skoka.

Preberite še: