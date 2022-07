Uradno: konec sodelovanja med Dončićem in Kokoškovom

Govorice, da bo Igor Kokoškov zapustil vrste Dallas Mavericks, kjer je budno spremljal tudi razvoj kariere Luke Dončića, so se v javnosti prvič pojavile že v začetku junija. Zdaj je to postalo tudi uradno, Kokoškov pa se je v ligi NBA preselil že k svojemu osmemu klubu, za katerega je v drugem delu pretekle sezone igral tudi Goran Dragić. Poleg Kokoškova sta se v Brooklyn preselila še Adam Caporn in Trevor Hendry. Že v prejšnji sezoni pa so strokovni štab sestavljali Jacque Vaughn, Brian Keefe, Tiago Splitter, Royal Ivey in Ryan Forehan-Kelly ter glavni trener Steve Nash.

The Nets have named Igor Kokoškov, Adam Caporn and Trevor Hendry as assistant coaches. — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) July 6, 2022

Kokoškov ima v ligi NBA že več kot 20 let izkušenj. Srb, ki je Slovenijo leta 2017 popeljal do naslova evropskega prvaka, je z Nashem v preteklosti že sodeloval, ko je v letih 2008–2013 opravljal vlogo pomočnika trenerja pri Phoenixu. Kokoškov se lahko v svoji bogati karieri pohvali tudi s šampionskim prstanom, ki ga je leta 2004 osvojil kot pomočnik Larryja Browna v moštvu Detroit Pistons.

Zatem je kot pomočnik deloval tudi pri Clevelandu, Orlandu in Utahu. Leta 2018 je postal sploh prvi glavni trener v ligi NBA, ki ni bil rojen v ZDA, potem ko se je usedel na klop Phoenix Suns. A njegova epizoda v Arizoni se je hitro končala, s Phoenixom je v tisti sezoni na 82 tekmah dosegel le 19 zmag, kar je bil najslabši izkupiček moštva po njihovi krstni sezoni v ligi NBA. Njegova kariera se je nadaljevala v vlogi pomočnika pri Sacramentu, nato pa je znova zajadral v Evropo, kjer je prevzel vodenje srbske izbrane vrste, ob tem pa je krmaril tudi barko turškega Fenerbahčeja. Lani poleti pa je srbski strokovnjak znova združil moči z Dončićem, saj ga je v svoje vrste takrat kot novi trener Dallas Mavericks zvabil Jason Kidd. Zdaj pa se bo Srb lotil novega izziva.

