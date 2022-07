Slovenski košarkarji v četrtfinalu svetovnega prvenstva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

SVETOVNO PRVENSTVO V KOŠARKI do 17 let

Slovenci so se uvrstili med najboljših osem ekip.

Slovenci so se uvrstili med najboljših osem ekip. Foto: FIBA

Slovenska moška košarkarska reprezentanca do 17 let se je uvrstila v četrtfinale svetovnega prvenstva v španski Malagi, potem ko je na sredini večerni tekmi premagala Argentino z 69:55. Izbrance slovenskega selektorja Dejana Gašparina v petek čaka tekma proti Francozom, ki so v osmini finala visoko ukanili Japonce s 108:43.