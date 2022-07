Slovenci zanesljivo čez Angolce, v osmini finala z Argentinci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenci so se uvrstili v osmino finala. Foto: KZS

Slovenska moška košarkarska reprezentanca do 17 let se je uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva v španski Malagi. Na zadnji tekmi skupinskega dela je premagala Angolo s 84:51. Pred tem je bila boljša od Malija s 65:56, medtem ko je izgubila proti ZDA s 55:88. V osmini finala Slovenijo čaka dvoboj z Argentino.

V slovenski izbrani vrsti je bil na torkovi večerni tekmi proti Angolcem najbolj učinkovit Vid Borišek s 16 točkami, Lon Ličan je dosegel 14, Jan Vide in Filip Pirš pa po 11 točk.

Tekme osmine finala so na sporedu danes, pari so Francija - Japonska, Slovenija - Argentina, Kanada - Španija, Libanon - Avstralija, Srbija, - Dominikanska republika, ZDA - Egipt, Nova Zelandija - Litva in Mali - Poljska.

